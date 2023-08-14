Подготовка к зиме: чем и сколько запасаться?

Осінь та зима 2022 року показала, що багато українців виявилися не готові до того, що після російських ракетних ударів та обстрілів шахідами, оселі одеситів надовго лишалися без електрики, тепла, інколи – без води! Тому подекуди виникав ажіотаж навколо деяких груп товарів: свічок, ліхтариків, повербанків тощо.

Следующая зима уже не за горами, а тактика ведения войны у россиян вряд ли изменится. Власти Украины уже закупают необходимые для поддержки энергоснабжения генераторы, но стоит позаботиться о своем комфорте и самостоятельно.

«Одесская жизнь» выяснила, чем стоит запастись на зиму-2023?

Как подготовиться к долгим отключениям света?

Полностью обеспечить свой дом электроэнергией в случаедолгих отключений света, довольно трудно одесситам, проживающим в квартирах. В частном секторе выход – это покупка и установка генератора.

Если в прошлом году во время массового отключения электроэнергии цена на генераторы подскочила, то сегодня бензиновый генератор мощностью от 2 до 2,5 кВт можно приобрести от 6500 гривен, дизельный – от 19 тысяч.

Мощность генератора, который вам нужен, зависит от количества подключаемых электроприборов. Если это только, например, холодильник, освещение дома и для подзарядки батарей (ноутбука, телефона), то хватит генератора до 3,5 кВт. Генератор такой мощности потребляет в среднем 0,5 литра топлива, то есть в сутки он «съест» где-то 12-13 литров бензина (или дизеля), а это сегодня где-то 600-700 гривен.

Если вы проживаете в квартире, то генератор установить почти невозможно (кроме варианта, если вы проживаете на первом этаже) и нужно искать другие варианты выхода из ситуации. Самый бюджетный вариант подготовиться к отключениям электроэнергии – запастись повербанками или зарядными электрическими станциями. От повербанка можно зарядить батареи на телефоне, иногда зарядить ноутбук, а также подключить лед-лампы или освещение от USB выхода (например, лед-гирлянду). Кроме того, если вы хотите, чтобы в квартире был интернет, то роутер тоже можно подключить к повербанку через специальный переходник-конвертер.

Если вам позволяет бюджет, то вместо повербанков можно купить одну зарядную станцию мощностью более 50 тысяч мАч. Такие станции снаряжают розетками для подключения техники 220 В, очень часто имеют лед-фонарик и множество USB выходов.

За такую станцию нужно будет выложить от 5 тысяч гривен, и если в розетку положить тройник, то к нему сразу можно подключить растер и адаптер GPON и не покупать переходники. Но большую бытовую технику к таким зарядным станциям желательно не подключать, потому что тогда очень быстро разрядятся батареи и вы останетесь без электроэнергии.

Если вы хотите обеспечить в вашем доме электроэнергией холодильник, подзарядку мобильных устройств, свет и т.д., тогда следует покупать мощную зарядную станцию, но ее цена будет стартовать от 30 тысяч гривен.

GPON адаптер

Ну и конечно, куда без фонариков? На сегодняшний день почти все современные фонарики оснащены внутри аккумуляторными батарейками и заряжают от розетки, или от повер-банков. Поэтому достаточно купить себе домой 2-3 фонарика и всегда держать их заряженными. Таких фонариков, как налобных, ручных и т.п., сейчас можно найти от 100 гривен за единицу на любом сайте и запастись заранее.

Как подключить интернет без света?

Если обеспечить подзарядку аккумуляторов мобильных приборов, света и работу роутера – нужно 2-3 единицы мощность минимум в 20 тыс мАч (на сегодняшний день самые дешевые такие повербанки от 350-400 гривен). Переходник для роутера нужен, так как преимущественно бюджетные повербанки имеют выход в 5 В (роутеры подключаются в розетку к сети 220 В, поэтому переходники под 9 или 12 В). Такой переходник сегодня на рынке стоит от 300 до 800 гривен.

Но если у вас провайдер интернета, устанавливающий к роутеру еще дополнительный адаптер (GPON), он тоже подключается к сети и ему требуется дополнительное питание при отключении электроэнергии. То есть, в сущности, вам нужен еще один переходник под GPON-адаптер, а также при покупке повербанка брать такой, который будет иметь 2 выхода USB.

Но роутер и адаптеры потребляют немного электроэнергии, поэтому одного повербанка на 20 тысяч мАч вам может хватить на 24 часа, но время работы роутера будет еще зависеть от его мощности. Простыми словами, если у вас большой и дорогой роутер, он от повербанка в 20 тысяч мАч может проработать от 6 до 12 часов.

Свет светом, но как готовить еду?

У многих одесситов в квартирах нет подключения газоснабжения. Это касается, например, многоэтажек от 10 этажей. Также многие за последние несколько лет вообще отказывались от газоснабжения.

Как готовить еду тем, у кого вообще нет газоснабжения? Здесь сложнее – выходов есть два.

Купить небольшой баллон газа (туристический) объемом в 5, 8 или 12 литров и к нему специальная горелка (в среднем 200-300 гривен). В зависимости от объема газового баллона варьируется и его цена: 5-литровый – от 500 гривен, а 12-литровый – от 2 тысяч. Под баллон не обязательно покупать горелку – можно купить компактную газовую плиту на 1 конфорку. Средняя цена такой газовой плиты – 500-600 гривен. Имея такие не хитрые приборы, вы сможете обеспечить себя и семью горячей водой и едой минимум на 1-2 дня (в зависимости от объема газового баллона). Можно подключить электрическую плиту к зарядной станции. Но такая зарядная станция будет стоить уже от 50 тысяч гривен, ведь электрическая плита потребляет электроэнергию от 1-2 кВт/ч, поэтому станции может хватить всего на несколько раз приготовления пищи.



Все хорошо помнят времена, когда прошедшей этой зимой в некоторых домах несколько суток не было света и здесь никакая мощная электростанция не спасет ситуацию, так же как и на несколько суток не хватит газа в туристическом баллоне для приготовления пищи на целую семью. . Здесь мои соседи (как и многие одесситы) находили достаточно удобный выход из ситуации – во дворе ставили мангал, разводили костер в нем и готовили еду. Для такого варианта нужно, чтобы кто-то в доме имел мангал, а самому запастись дровами или углем.

Что делать тем, у кого газовое отопление?

Здесь все просто: у кого котлы последних 1-2 поколений и полностью на электричестве, нужно купить обычный автомобильный аккумулятор и подключить котел и колонку к нему при выключении электроэнергии.

А если ну очень долго не будет света?

Власти нас успокаивают, что этой осенью и зимой не будут ситуации, когда очень долго не будет электроэнергии. Но если произойдет какая-нибудь форс-мажорная ситуация и в вашем микрорайоне не будет света несколько суток, можно проситься в гости к знакомым или родственникам в соседний микрорайон подзарядить технику, повербанки. Ведь рашисты точно не смогут оставить одновременно все районы Одессы без света на долгий период, поэтому наш народ – непобедим и будем надеяться, что на следующий осенне-зимний период мы не будем составлять перечень, чем запастись на этот период и будем праздновать Победу!

Александр Украинец

Фото: Rozetka, OLX.