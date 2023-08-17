Магнитные бури: каким будет четверг, 17 августа

По прогнозам ученых, сегодня, 17 августа, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. Кроме того, эта магнитная буря может сильно затянуться. По предварительным данным, шторм продлится минимум 3 дня.

В Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины сообщают, что 17 и 18 августа магнитная буря будет также на уровне 4 баллов.

Однако нельзя исключать, что со временем мощность шторма усилится. Поэтому следите за нашими ежедневными прогнозами.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь некоторые могут обнаружить у себя следующие симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Как защитить себя в опасные дни

здорово и полноценно питайтесь, пейте достаточно воды,

гуляйте на свежем воздухе (но не под палящим солнцем),

не переутомляйтесь физически и эмоционально,

откажитесь от алкоголя, курения, энергетиков,

ограничьте употребление кофе, крепкого чая,

важные дела лучше перенесите на другие дни.