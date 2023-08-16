В Одесской области полицейский насмерть сбил пожилую женщину

81-летняя женщина получила смертельные травмы в результате аварии, которая произошла утром 16 августа 2023 года в Белгороде-Днестровском — на нее наехал полицейский. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Установлено, что сотрудник правоохранительного органа, выезжая со двора на своем автомобиле задним ходом, совершил наезд на пенсионерку. Вместе с мужем в салоне была его жена, которая также работает в полиции.

Пострадавшую доставили в больницу, где от полученных травм она скончалась. Обоих полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей. Водителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, он будет помещен в изолятор временного содержания.

Напомним, что несколько человек, которые могут быть причастны к схеме автомобильных подстав на дорогах, разоблачены в Одессе. Они имитировали аварии так, чтобы жертва считала себя виновной, и предлагали уладить вину за деньги.

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