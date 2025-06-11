Как сообщили сегодня в пресс-службе Одесского городского совета, Хозяйственный суд Одесской области завершил судебное разбирательство по обслуживанию многоквартирных домов и 9 июня 2025 года вынес решение, согласно которому компании «Сервис плюс» было полностью отказано в удовлетворении исковых требований к КП «ЖКС «Фонтанский».

«Таким образом, обслуживание домов и начисления за предоставленные услуги КП «ЖКС Фонтанский» осуществляется без нарушения действующего законодательства», – отмечают в мэрии.

В свою очередь директор коммунального предприятия Юрий Станев записал видеообращение к одесситам, в котором напомнил, что в прошлом году компания «Сервис плюс» обратилась в суд, чтобы признать действия «ЖКС «Фонтанский» неправомерными.

«Хозяйственный суд Одесской области в течение семи месяцев очень внимательно изучал все обстоятельства дела. Рассмотрел все доказательства. И вот 9 июня было вынесено решение, которым компании «Сервис плюс» полностью было отказано в удовлетворении исковых требований. Таким образом, обслуживание домов и начисления за оказанные услуги КП «ЖКС Фонтанский» осуществлялось без нарушения действующего законодательства», – подчеркнул он.

В мэрии также сообщают, что городская власть выступает за конкурентное развитие рынка управляющих компаний независимо от форм собственности, но только тех, которые соблюдают законодательство и не вводят в заблуждение людей.

Напомним, ранее жители одесских многоэтажек, не рискнувшие создать ОСМД, стали невольными заложниками коммунальных «разборок» между частными управляющими компаниями и муниципальными ЖКСами, начавшими делить между собой рынок жилищных услуг. В итоге многие одесситы начали получать по две платежки за коммунальные услуги и не знали, какую из них необходимо оплачивать.

Больше подробностей читайте в материале «Одесской жизни»: Пришли две платежки, от ЖКС и управляющей компании: по какой платить одесситам.