Бесплатный проезд – в городском общественном транспорте и на пригородных маршрутах: автобусах, трамваях, троллейбусах и электричках. За проезд в маршрутках и метро пенсионеры платят, если дополнительные льготы не установлены местными властями.

Освобождение от земельного налога. Пенсионеры по возрасту, а также лица с инвалидностью I и II групп освобождаются от уплаты земельного налога на:

участки до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;

приусадебные участки – до 0,25 га в селе, до 0,15 га в поселке, до 0,10 га в городе;

дачные участки – до 0,10 га;

участки под индивидуальные гаражи – до 0,01 га;

участки для садоводства – до 0,12 га.

Бесплатная правовая помощь. Пенсионеры, как и все граждане, имеют право на первичную правовую помощь – консультации, помощь в составлении заявлений, жалоб и других документов. Вторичная правовая помощь (в том числе представительство в суде) предоставляется, если размер пенсии не превышает 4722 гривен.

Обратите внимание: для получения других видов льгот пенсионеру может понадобиться дополнительный статус или соответствие определенным условиям.

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