«єВідновлення»: как подать заявку на компенсацию поврежденного жилья

Редакция «Одесской жизни» напоминает, что через программу «єВідновлення» от государства можно получить деньги на ремонт жилья, пострадавшего или разрушенного из-за войны. Помощь выделяют на закупку стройматериалов и ремонтные работы. Ниже инструкция, как и куда подать заявку на компенсацию.

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С чего начать?

В приложении войдите в меню «Послуги» и найдите раздел «єВідновлення». Откройте меню «Повідомити про пошкоджене майно» и укажите:

свои личные данные (паспорт и идентификационный код);

данные о поврежденном объекте (адрес, фото и описание повреждений).

Вернитесь в меню «Послуги», откройте раздел «єВідновлення» и выберите пункт «Подати заяву на виплату». Ознакомьтесь с условиями и нажмите кнопку «Зрозуміло». На экране появится адрес вашей прописки. Проверьте данные и нажмите кнопку «Подати заяву». Снова ознакомьтесь с информацией, которая появится на экране. Если вы согласны с условиями, нажмите «Почати».

Заполняем анкету

Теперь в онлайн-форме укажите, делали ли вы ранее ремонт в поврежденном жилье: «Да, полный», «Да, частичный» или «Нет, ремонт не проводили».

Выберите, к какой льготной категории вы относитесь: защитник Украины, родственник погибшего защитника, многодетная семья, люди с инвалидностью І или ІІ группы, нет льготной категории. Нажмите «Далі».

Введите свои контактные данные: номер телефона или адрес электронной почты и счет банковской карты. Снова проверьте указанные данные и нажмите кнопку «Надіслати».

Далее с вами свяжется специальная комиссия, чтобы договориться об осмотре жилья. Это необходимо, чтобы установить убытки и рассчитать сумму выплат. После осмотра «Дія» известит вас о решении комиссии. Для того чтобы получить денежную компенсацию на восстановление жилья, вам нужно открыть специальный счет «єВідновлення» в одном из банков — участников программы: Монобанк, ПриватБанк, А Банк, ПУМБ и Sense bank. Сделать это можно в банковском приложении или в ближайшем отделении банка.

ВАЖНО! Полученные деньги нужно использовать в течение 12 месяцев со дня поступления. На восстановление одного объекта выделяют не больше 200 тысяч гривен.

Кто может рассчитывать на помощь от «єВідновлення»?

Государственная программа «єВідновлення» доступна только для украинцев, чьи дома были повреждены в результате боевых действий. Для тех, чьи дома полностью разрушены и не подлежат восстановлению, правительство разрабатывает другую программу компенсации. В первую очередь финансовую помощь получат:

участники боевых действий;

семьи погибших военнослужащих;

мобилизованные украинцы;

многодетные семьи;

опекуны и патронатные воспитатели детей-сирот;

люди с инвалидностью I и II групп.

Помощь не доступна для тех, кто попал под государственные санкции, угрожал национальной безопасности, а также родственникам таких лиц.

Помощь от благотворительных организаций

Одесситы делятся собственным опытом и сообщают, что некоторые международные организации принимают заявки на помощь с ремонтом жилья, пострадавшего после российских атак:

Международная организация по миграции (МОМ) запускает программу для ремонта частных жилых домов, которые получили легкие и средние повреждения в южных и северо-восточных областях Украины. Чтобы узнать подробную информацию, звоните: 0 (800) 21-50-15, в будни с 9.00 до 17.00.

Французская гуманитарная организация ACTED предлагает денежную помощь украинцам, пострадавшим из-за войны, в том числе и на замену окон и дверей. Подробности можно узнать по телефонам: 0 (800) 33-45-89 или 0 (800) 33-69-36, в будни с 9.00 до 16.00.

Международный благотворительный фонд Caritas Ukraine также может индивидуально помочь тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Телефон горячей линии: 0 (800) 33-67-34 .

Международные организации принимают заявки на помощь в индивидуальном порядке. Многое зависит от социального положения и жизненной ситуации, в которой вы находитесь, а также от наличия у фондов средств и программ помощи.

Помощь от горсовета

Чтобы получить компенсацию из городского бюджета Одессы на замену оконных блоков и металлических дверей, необходимо обратиться в районную администрацию, в обслуживающие компании или в ЦНАП по номерам 15-35 и (048) 705-55-55.