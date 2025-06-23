Ключевые моменты:

Россияне этой ночью атаковали Киев и область – много погибших;

Над Украиной за ночь обезврежено 354 цели;

Актуальная ситуация на фронте и потери врага.

В Киеве и области уже 7 погибших

В ночь на 23 июня страна-агрессор Россия атаковала Киев и Киевскую область шахедами и баллистикой. Пожары и разрушения зафиксированы в семи районах столицы. Были повреждены пять многоквартирных жилых домов, а жертвами атаки стали шесть мирных жителей. В частности, в Шевченковском районе повреждено перекрытие между 4 и 5 этажами пятиэтажного жилого дома.

Всего в городе — 19 пострадавших, восемь из них находятся в стационарах городских больниц, сообщил мэр Виталий Кличко.

Также в результате обстрела был поврежден, в частности, вход на станцию метро Святошин. КГВА сообщала также о повреждении домов, бизнес-центров, нежилых зданий.

Между тем, в Белой Церкви Киевской области, по данным МВД, погиб один человек, восемь — ранены, пострадала жилая и медицинская инфраструктура.

Главная цель удара — Киев: летели ракеты и дроны

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 23 июня противник атаковал 368 средствами воздушного нападения:

352 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов,

11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23,

5 крылатыми ракетами Искандер-К.

Противовоздушной обороной обезврежено 354 средства воздушного нападения:

146 вражеских БпЛА типа Shahed,

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

5 крылатых ракет Искандер-К.

Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях в городе Киев и Киевской области.

Актуальная ситуация на фронте и потери врага

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения, сообщает Генштаб ВСУ.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах Дилиевки, Торецка, Леонидовки, Русиного Яра и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Мирное, Луч, Новосергиевка, Удачное, Котляровка, Муравка и Алексеевка.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 20 атак захватнических войск. Также враг нанес десять авиационных ударов, применив при этом 17 управляемых авиабомб, и совершил 257 обстрелов, 8 из которых — из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства и средство противовоздушной обороны противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1010 человек.

Также украинские воины обезвредили: