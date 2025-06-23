Ключевые моменты:
- Россияне этой ночью атаковали Киев и область – много погибших;
- Над Украиной за ночь обезврежено 354 цели;
- Актуальная ситуация на фронте и потери врага.
В Киеве и области уже 7 погибших
В ночь на 23 июня страна-агрессор Россия атаковала Киев и Киевскую область шахедами и баллистикой. Пожары и разрушения зафиксированы в семи районах столицы. Были повреждены пять многоквартирных жилых домов, а жертвами атаки стали шесть мирных жителей. В частности, в Шевченковском районе повреждено перекрытие между 4 и 5 этажами пятиэтажного жилого дома.
Всего в городе — 19 пострадавших, восемь из них находятся в стационарах городских больниц, сообщил мэр Виталий Кличко.
Также в результате обстрела был поврежден, в частности, вход на станцию метро Святошин. КГВА сообщала также о повреждении домов, бизнес-центров, нежилых зданий.
Между тем, в Белой Церкви Киевской области, по данным МВД, погиб один человек, восемь — ранены, пострадала жилая и медицинская инфраструктура.
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Главная цель удара — Киев: летели ракеты и дроны
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 23 июня противник атаковал 368 средствами воздушного нападения:
- 352 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов,
- 11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23,
- 5 крылатыми ракетами Искандер-К.
Противовоздушной обороной обезврежено 354 средства воздушного нападения:
- 146 вражеских БпЛА типа Shahed,
- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 5 крылатых ракет Искандер-К.
Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях в городе Киев и Киевской области.
Актуальная ситуация на фронте и потери врага
В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения, сообщает Генштаб ВСУ.
На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах Дилиевки, Торецка, Леонидовки, Русиного Яра и Яблоновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Мирное, Луч, Новосергиевка, Удачное, Котляровка, Муравка и Алексеевка.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 20 атак захватнических войск. Также враг нанес десять авиационных ударов, применив при этом 17 управляемых авиабомб, и совершил 257 обстрелов, 8 из которых — из реактивных систем залпового огня.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства и средство противовоздушной обороны противника.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1010 человек.
Также украинские воины обезвредили:
- 1 танк,
- 5 боевых бронированных машин,
- 58 артиллерийских систем,
- 2 реактивные системы залпового огня,
- 138 беспилотных летательных аппаратов,
- 127 единиц автомобильной техники.