Контрафактные сигареты: надо просто перестать воровать

А к чему, спрОсите, мой заголовок? Поясню его некоторыми формулировками, которые я прочитал 12 апреля на «Интерфаксе» в новости о всеукраинском конкурсе для журналистов. Объявила его Украинская ассоциация производителей табачных изделий «Укртютюн». Тема — спору нет, более, чем актуальная в нашей стране — это противодействие нелегальной торговле табачной продукцией. Процитирую:

Метою конкурсу є інформування громадськості про проблему нелегального тютюнового ринку в Україні та посилення уваги державних органів контролю до незаконного обігу тютюнової продукції. Сьогодні частка нелегального тютюнового ринку складає 21,8% — це кожна п’ята пачка сигарет, що перебуває в продажу. Через незаконний обіг тютюнових виробів лише у 2022 році держава недоотримала 20,7 мільярда гривень. Попри це, суспільство загалом ставиться до незаконної торгівлі тютюном досить толерантно, і зокрема це відбувається через низьку поінформованість про проблему, її масштаби та наслідки.

Нелегальные сигареты на херсонских рынках

Так вот, скажу, что за четверть века занятия журналистикой в самой популярной на Херсонщине газете»Гривна» темой нелегального курева я очень плотно занимался последние несколько лет — вплоть до убийства газеты российскими оккупантами.

Не хочу пытаться выглядеть в глазах читателей святее Папы Римского, но просто злость брала реальная от той «борзости» и безнаказанности, с которыми на всех рынках Херсона торговали «левыми» сигаретами — либо вообще без наших акцизных марок, либо с марками, сделанными, как говорил Остап Бендер, «в Одессе на Малой Арнаутской».

Не из-под полы торговали, открыто, со здоровенных лотков! В ассортименте — десятки наименований, на любой вкус и кошелек: от бесфильтровых рабоче-крестьянских «Ватрушка» и «Нищий в горах» (так в быту именовали «Ватру» и «Памир») до «шедевров» мировых брендов.

Я их открыто, не таясь, фотографировал, а в ответ торговцы или усмехались, или крутили мне дули. А кое-кто, демонстрируя причастность к западной культуре, показывал средний палец. С директорами некоторых рынков у меня за многие годы сложились нормальные человеческие отношения: они уважали газету за объективность (если критика — то обоснованная, не «заказуха» — и обязательно с предоставлением права на комментарий).

Так вот, когда я демонстрировал газету с таким вот «сигаретным фотофактом», они не горели желанием его прокомментировать и, доверяя, не под запись говорили: мол, живем по общим правилам, такова у нас всех «се ля ви». А еще многозначительно постукивали двумя пальцами — указательным и средним — по плечу, там, где у людей в форме погоны.

С людьми в погонах — силовиками из различных правоохранительных структур у меня тоже были нормальные ровные отношения — по тем же причинам. Обсуждал я как-то с одним из высших силовиков областного уровня свою очередную «сигаретную» публикацию. И услышал от него, что в сутки на одну патрульную машину государство дает стакан бензина. А работать как-то нужно… «Ну и вы же понимаете, что ТАМ (он ткнул указательным пальцем вверх) тоже люди, они тоже кушать хотят», — добавил мой собеседник.

Что с контрафактными сигаретами в Одессе

Вот уже 4 месяца я в Одессе, беженец. Побывал на нескольких рынках. Конечно,» я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика», но там, где я бывал, очень вольготно чувствуют себя торгующие контрафактными сигаретами расхитители государственного бюджета нашей воюющей за независимость страны! Зазывают покупателей (и не страдают от их отсутствия!) громкими криками: сигареты, сигареты недорого! И в ус не дуют!

Гляжу как-то: вау, мужик знакомый, тоже херсонец, в поте лица трудится на ниве торговли контрафактом. «За жизнь» поговорили, обстрелы Херсона непрекращающиеся вспомнили (ох и ненавидит он пришельцев — искренне!). Как же ты тут трудоустроился? — спрашиваю. Мир не без добрых людей, — прозвучало в ответ. А не боишься, что «припутают»? — интересуюсь. Мир не без нужных людей, — улыбнулся земляк и…постучал двумя пальцами — указательным и средним — по плечу, там, где у людей в форме погоны. Твою дивизию! Вот они, грани бытия: всей душой ненавидящий агрессора гражданин Украины реально способствует ее ослаблению путем ограбления ее бюджета!

«Ми віримо, що журналісти можуть донести до суспільства інформацію про реальний стан речей, привернути увагу правоохоронців і чиновників до проблеми незаконної торгівлі тютюновими виробами. Це важливо особливо зараз, в умовах повномасштабної війни, коли недоотримані бюджетом податки напряму впливають на боєздатність сил оборони, функціонування критичної інфраструктури та соціальну сферу», – зазначила генеральний директор асоціації «Укртютюн» Наталія Фесюн.

Правоохранители давно в теме

При всем уважении к организаторам журналистского конкурса позволю себе высказать некоторые сомнения в реальности его целей. Привлечь внимание правоохранителей к торговле контрафактным куревом?! Это типа они, сирые и убогие, до сих пор ни сном, ни духом не ведают, что почти 21 миллиард ежегодно из бюджета «испаряется»?! «Это вам не мелочь по карманам тырить!»,- помнится, звучало в «Джентльменах удачи». И тут вдруг появляются правдорубы — журналисты и открывают правоохранителям глаза — как Вию в одноименной повести Гоголя?! «И было б очень нам смешно, когда бы не было так грустно». Гоголевский Вий — чистой воды мистика, а табачная мафия — чистой воды наши реалии. Страшные реалии, потому что даже во время войны у нас, как говорят в Одессе, «делают вид на Мадрид»: мол, вот откроем глаза компетентным органам (какая ж это, нафиг, компетентность?!) — и они сразу же с низкого старта рванутся исполнять свои должностные обязанности по борьбе с нелегальным табачным рынком. Да кое-кому из них не открыть глаза нужно, а закрыть их — медными монетками, как покойнице в том же «Вие»! Или по законам военного времени ТАКОГО масштаба грабеж — это не мародерство в особо крупных размерах?!

Воплотить призыв «надо просто перестать воровать!»

Короче говоря, очень нужно, чтобы наш уважаемый Президент устроил перекур (никаких сигарет, только кофеек!) хоть минут на десять (его занятость — не повод для иронии) и задумался насчет возможности у нас воплотить в жизнь призыв «надо просто перестать воровать!» Сэкономим Гаранту время и подскажем алгоритм размышлений. Если 20,7 млрд. грн., профуканные в прошлом году, разделить на 100 тысяч гривен в месяц (зарплата бойца на передовой), то получится, что украдено суммарно 207 тысяч зарплат воинов, от успехов которых зависит «to be or not to be» для Украины.

И тогда вместо предлагаемой «терапии» — никчемного уговаривания одних не жульничать, других — не покупать фальсификат, хоть и более «удобный» по цене, Президент силой данной ему власти применит «хирургию». «Огнем и мечом» следует убрать табачный фальсификат с украинского рынка! Да, будут недовольство, ворчание некоторых заядлых курильщиков. Я как газетчик четко это ощущал после публикаций с такими призывами в своей херсонской газете: вот, мол, был журналист для народа, а теперь скурвился, забронзовел, под власть лег. Сейчас Зеленскому намного проще объясниться с народом, чем мне тогда.

Вот еще вариант арифметики «убеждения» :20,7 млрд. грн — это где-то $ 550 млн. или 80 (восемьдесят!) танков (нулевых!) Leopard — 2А6. Кому-то не по душе эта арифметика войны?! Так бросайте курить, здоровее будете!

Главное, чтобы Президент Зеленский понял: как не получилось «просто перестать стрелять», так в нашей стране не получится и «просто перестать воровать». Огнем и мечом — пока еще не поздно! И далеко не только в теме контрафактных сигарет.

Валерий Боянжу, Херсон — Одесса

