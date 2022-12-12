В Одессе изъяли контрабандные сигареты более чем на 11 миллионов гривен (видео)

Табачные изделия были расфасованы в упаковку с логотипами известных брендов, предупреждающими надписями на английском языке и пометками, предназначенными для продажи в магазинах беспошлинной торговли.
Пограничники совместно с детективами Бюро экономической безопасности Украины изъяли нелегальную табачную продукцию, стоимость которой оценивается в 11,6 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Одесского погранотряда.
Во время обысков на складах в Одессе и авто, которые использовались для транспортировки и хранения сигарет, правоохранители нашли 266 530 тысяч пачек сигарет.
Табачные изделия были расфасованы в упаковку с логотипами известных брендов, предупреждающими надписями на английском языке и пометками, предназначенными для продажи в магазинах беспошлинной торговли.
Сигареты без необходимых разрешительных документов злоумышленники продавали в точках розничной торговли в Одессе и области.
На данный момент выясняется происхождение изъятых сигарет и причастные к нелегальному бизнесу лица. По факту незаконных махинаций с подакцизными товарами начато досудебное расследование.