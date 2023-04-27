В Одесском зоопарке – полосатое пополнение (фото)

В Одесском зоопарке снова пополнение – здесь появился на свет детеныш зебры.
Как сообщили сегодня на Facebook-странице зоопарка, детеныш родился у пары зебр Гранта в начале этой недели.
Сейчас малыш чувствует себя хорошо, осваивается в общем вольере и все время находится возле мамы.
Одесский зоопарк приглашает всех желающих познакомиться с детенышем и понаблюдать за его первыми шагами.
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