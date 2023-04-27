Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе хотят обустроить платную муниципальную парковку?

Где в Одессе хотят обустроить платную муниципальную парковку?

В Одессе может появиться новая платная муниципальная парковочная площадка. Данный вопрос обсуждали сегодня на заседании исполкома Одесского горсовета.

Организовать парковку планируется по адресу ул. Бернардацци, 4Б/6. Там расположен участок размером в 203,5 квадратных метров, на котором есть 14 паркомест.

Тем не менее окончательное решение на этот счет должны принять депутаты на заседании сессии горсовета.

Напомним, ранее Одесский окружной административный суд признал противоправным решение Одесского горисполкома о повышении тарифов на парковку.

Еще новости Одессы по теме:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить