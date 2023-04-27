Где в Одессе хотят обустроить платную муниципальную парковку?

В Одессе может появиться новая платная муниципальная парковочная площадка. Данный вопрос обсуждали сегодня на заседании исполкома Одесского горсовета.
Организовать парковку планируется по адресу ул. Бернардацци, 4Б/6. Там расположен участок размером в 203,5 квадратных метров, на котором есть 14 паркомест.
Тем не менее окончательное решение на этот счет должны принять депутаты на заседании сессии горсовета.
Напомним, ранее Одесский окружной административный суд признал противоправным решение Одесского горисполкома о повышении тарифов на парковку.
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