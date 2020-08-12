В Одесской области пограничники “крышевали” контрабанду сигарет из Приднестровья (фото)

СБУ разоблачила пограничников, которые содействовали контрабанде поддельных сигарет из Приднестровья.
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Незаконне переміщення осіб та товарів організував військовослужбовець Білгород-Дністровського загону.
В Одессе утилизировали партию контрафактных футбольных мячей. На них была символика Чемпионата по футболу Евро-2020 и УЕФА.
Одеські патрульні виявили 7000 пачок цигарок з, ймовірно, підробленими акцизними марками.
В Одессе и Одесской области в понедельник, 3 августа, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий.
В морском порту “Южный” перехватили крупную партию кокаина.
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