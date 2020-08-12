В Одесской области пограничники “крышевали” контрабанду сигарет из Приднестровья (фото)

СБУ разоблачила пограничников, которые содействовали контрабанде поддельных сигарет из Приднестровья.

Так, инспектор Белгород-Днестровского погранотряда со своими коллегами обложил данью контрабандистов, которые оптом ввозили контрафактные сигареты в Украину.

Пограничника поймали при получении взятки с одного из перевозчиков контрабанды. Ему предъявили подозрение. Сейчас выясняют круг сообщников взяточника.

Об этом сообщили в управлении СБУ по Одесской области.

подпольной табачной фабрике в Одесской области. Ранее СБУ выявила банду, выпускавшую сигареты на

Фото: УСБУ в Одесской области