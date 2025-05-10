Пытаться распознать душу человека – занятие, как правило, неблагодарное. Заглянуть в душу маньяка – вообще дело непредсказуемое. Можно ли понять его поступки и стоит ли это делать? Кажется, что эти вопросы тоже не давали покоя режиссеру спектакля Стасе Волошиной. В поисках ответов она пошла не совсем стандартным путем – перенесла действие в более понятные нам времена. Она оставила парфюмера-убийцу Гренуя наедине со своими фантазиями, мыслями, чувствами и жертвами. Только он и ароматы убитых им девушек.

По своей форме — это спектакль-бурлеск, кабаре в визуальном миксе шестидесятых годов прошлого века и популярных американских комиксов. В этой стилистике решены образы актрис: костюмы, прически, реквизит. Музыкальное оформление основано на хитах Queen, Дэвида Боуи, Глории Гейнор. Декораций почти нет – небольшое пространство театра не позволяет монтировать не только сложные конструкции, но даже самые простые. Поэтому в этой ситуации основное внимание зрителя сосредоточено на исполнителях – именно они должны удерживать интерес публики на протяжении часа.

Перед началом режиссер закрывает двери театра на замок и опускает роллеты на входе. Все – вы остаетесь в подвальном помещении лицом к лицу с маньяком и его жертвами и становитесь свидетелями не только убийств, но и душевных травм и метаний, которые главный герой передает в основном языком тела. В целом, в спектакле мало слов, больше эмоций и движений, которые порой говорят больше, чем любые слова. Актер Игорь Волосовский хорошо владеет телом и уверенно передает переживания Гренуя, иногда в гипертрофированной форме, что добавляет этой истории дополнительной нереальности, а яркие ароматы – души девушек –некой искусственности и даже немного безумия. Но мы-то знаем, что реальность иногда бывает страшнее, циничнее и непредсказуемее любой, даже самой болезненной фантазии, а маньяками оказываются обычно внешне адекватные люди. Они воспитанны, имеют хорошее образование и работу, а иногда даже управляют государством.

Хотите сравнить эти размышления со своими – сходите в театр и проверьте собственные ощущения.

В спектакле заняты: Игорь Волосовский – парфюмер Жан-Батист Гренуй. Настя Нестор – аромат Лоры Риши. Вера Корольченко, Оксана Фахретдинова, Алена Михеева, Катерина Загороднюк – ароматы убитых красавиц, журналисты, полицейские, бездомные. Режиссер — Стася Волошина.

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