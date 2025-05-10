Одеський театр «Воля» перетворив «Парфумера» на бурлеск
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Пытаться распознать душу человека – занятие, как правило, неблагодарное. Заглянуть в душу маньяка – вообще дело непредсказуемое. Можно ли понять его поступки и стоит ли это делать? Кажется, что эти вопросы тоже не давали покоя режиссеру спектакля Стасе Волошиной. В поисках ответов она пошла не совсем стандартным путем – перенесла действие в более понятные нам времена. Она оставила парфюмера-убийцу Гренуя наедине со своими фантазиями, мыслями, чувствами и жертвами. Только он и ароматы убитых им девушек.

Спектакль "Парфюмер"
Режиссер спектакля Стася Волошина

По своей форме — это спектакль-бурлеск, кабаре в визуальном миксе шестидесятых годов прошлого века и популярных американских комиксов. В этой стилистике решены образы актрис: костюмы, прически, реквизит. Музыкальное оформление основано на хитах Queen, Дэвида Боуи, Глории Гейнор. Декораций почти нет – небольшое пространство театра не позволяет монтировать не только сложные конструкции, но даже самые простые. Поэтому в этой ситуации основное внимание зрителя сосредоточено на исполнителях – именно они должны удерживать интерес публики на протяжении часа.

Спектакль "Парфюмер", подвал
Спектакль "Парфюмер", жертвы маньяка
Спектакль "Парфюмер" в одесском театре Воля
Спектакль "Парфюмер", главный герой
Одеський театр «Воля» перетворив «Парфумера» на бурлеск
Спектакль "Парфюмер", фрагмент
Спектакль "Парфюмер" в Одессе
Спектакль "Парфюмер" в одесском театре
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Перед началом режиссер закрывает двери театра на замок и опускает роллеты на входе. Все – вы остаетесь в подвальном помещении лицом к лицу с маньяком и его жертвами и становитесь свидетелями не только убийств, но и душевных травм и метаний, которые главный герой передает в основном языком тела. В целом, в спектакле мало слов, больше эмоций и движений, которые порой говорят больше, чем любые слова. Актер Игорь Волосовский хорошо владеет телом и уверенно передает переживания Гренуя, иногда в гипертрофированной форме, что добавляет этой истории дополнительной нереальности, а яркие ароматы – души девушек –некой искусственности и даже немного безумия. Но мы-то знаем, что реальность иногда бывает страшнее, циничнее и непредсказуемее любой, даже самой болезненной фантазии, а маньяками оказываются обычно внешне адекватные люди. Они воспитанны, имеют хорошее образование и работу, а иногда даже управляют государством.

Спектакль "Парфюмер"
Спектакль "Парфюмер", маньяк
Спектакль "Парфюмер"
Спектакль "Парфюмер", танец
Одесский театр Воля, спектакль "Парфюмер",
Театр "Воля" показал спектакль "Парфюмер",
Спектакль "Парфюмер", ароматы жертв
Спектакль "Парфюмер", убийство

Хотите сравнить эти размышления со своими – сходите в театр и проверьте собственные ощущения.

В спектакле заняты: Игорь Волосовский – парфюмер Жан-Батист Гренуй. Настя Нестор – аромат Лоры Риши. Вера Корольченко, Оксана Фахретдинова, Алена Михеева, Катерина Загороднюк – ароматы убитых красавиц, журналисты, полицейские, бездомные. Режиссер — Стася Волошина.

Спектакль "Парфюмер",
Спектакль "Парфюмер", в подвале
Спектакль "Парфюмер", одна из жертв
Спектакль "Парфюмер", одесский театр "!Воля"
Спектакль-бурлеск в одесском театре
Спектакль "Парфюмер", актеры
Спектакль "Парфюмер", в красном
Спектакль "Парфюмер", за кулисами

Недавно мы рассказывали о других небольших негосударственных театрах.

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