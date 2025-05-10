О чем предупреждает посольство США

Посольство США в Киеве предупреждает об угрозе массированной воздушной атаки в ближайшие дни.

«Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезной воздушной атаке, которая может состояться в любое время в течение следующих нескольких дней. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США готовы немедленно скрыться в случае объявления воздушной тревоги»,

– говорится в сообщении.

Как отмечает канал Times of Ukraine, предупреждения американского посольства подобного рода как правило, основываются на разведданных и часто предшествовали реальным атакам. Их следует воспринимать серьезно, но без паники.

Коротко о ситуации на фронте и потерях врага

По информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки, вторые сутки с начала путинского «перемирия», зафиксировано 196 боевых столкновений.

Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 34 авиаудара, в том числе сбросил 69 управляемых авиабомб. Кроме того, совершил более 4100 обстрелов, из них 35 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2174 дрона-камикадзе.

В частности, враг наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи, Дорошевка, Мануховка, Новая Слобода Сумской области.

Также за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, три артиллерийских системы и две другие важные цели российских захватчиков.

Наиболее горячим остается Покровское направление фронта, где за прошедшие сутки было остановлено 65 наступательных действий агрессора. Также бои шли на Новопавловском направлении, где силы обороны отбили 31 атаку россиян, а также Лиманском (17 вражеских атак) и Торецком (15 атак).

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1310 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, семь боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 36 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 106 единиц автомобильной техники оккупантов.

Оккупанты провалили все цели Путина до 9 мая

Как сообщает американский Институт Изучения войны (ISW), оккупанты провалили все цели Путина до 9 мая – армия РФ погрязла в боях в Украине.

Аналитики отмечают: после оккупации Авдеевки в феврале прошлого года россияне так и не захватили ни одного значительного города в Украине, а также не смогли выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Поэтому в выступлении на параде 9 мая Путину нечего было говорить о российско-украинской войне, кроме того, что Россия «поддерживает» оккупантов, воюющих на территории соседнего государства.

В ISW убеждены, что замедлить, а иногда и полностью остановить продвижение захватчиков Украина смогла благодаря дальнобойным ударам и улучшенной интеграции тактических операций беспилотников с оборонительными операциями и контратаками.