Лаборатория «Воля»: что происходит в новом театральном пространстве? (фоторепортаж)

В самом центре города, на улице Садовой, 13, среди баров и кафе, открылся маленькое по физическим размерам (только 36 мест), но большое по своим планам театральное пространство — лаборатория «Воля». В воскресенье, 1 октября здесь состоялся второй премьерный показ спектакля «Отбой воздушной тревоги», который посетила «Одесская жизнь».

Пока внутри общества идут дискуссии, нужны ли кино, театр и другие виды искусства во время войны, должно ли государство их финансировать и какую пользу они несут гражданам, одесские художники пишут картины, писатели — книги, а некоторые ищет возможность творческой реализации в театре. Новая театральная лаборатория «Воля» объединила тех, кто хочет развивать в нашем городе направление пластической драмы.

Погружение в реальность

«Отбой воздушной тревоги» – это первый спектакль нового и независимого коллектива в новом пространстве. Стася Волошина, автор и режиссер рассказывает, что представление основано на историях реальных людей, которые первые три месяца войны провели в бомбоубежищах Мариуполя. Она переделала их в сюжеты, которые видят зрители в исполнении студийцев. С самого начала существования студии Стася, как основательница, решила сделать акцент на пластическом театре. Впрочем, режиссер отошла от концепции чистоты жанра, поэтому здесь есть место и текстам.

На сцене маленького пространства появляются восемь действующих лиц, восемь героев, скрывающихся от обстрелов российской армии в бомбоубежище элитной новостройки. Не все они жители этого дома. Но это не важно, если судьба соединила всех нас общим горем в замкнутом пространстве. Именно всех нас, ведь зритель выступает таким же обитателем бомбоубежища и свидетелем событий.

Владелец строительной компании Игорь Черновский (Игорь Волосовский), только что потерявший жену Христю (Оксана Фахретдинова) и оставшийся один с двухмесячным ребенком… Саня (Марк Пан), уже три дня не имеющий связи с братом-военным… Маричка, будущий врач, студентка (Вера Корольченко), пытающаяся сдать онлайн-экзамен, несмотря на постоянные обстрелы… Молодой поэт-стихотворец Адоний-Грачевский (Илья Дмитриевич), решивший признаться девушке (Анастасия Нестор) в любви… Неуклюжая блогерша (Татьяна Касьянова), которая бесконечно снимает видео…

Что ждет их в бомбоубежище? Как сложится их жизнь после? Изменит ли их война? Кто выживет после этой мясорубки? – такие вопросы задают автор и актеры себе и зрителям. Четких ответов нет, а значит, нам снова и снова приходится их искать.

Хотите самовыражения — вас ждут в «Воле»

Труппа театра состоит из девяти актеров всех возрастов и творческой судьбы. Некоторых вы узнаете по ролям в кино и академических театрах, о некоторых вы впервые услышите. Например, самой молодой актрисе Анастасии Нестор всего пятнадцать и она делает первые шаги в театре. Впрочем, коллектив будет расширяться, ведь планов у основателей «Воли» много. Именно поэтому в театральную лабораторию приглашают присоединиться всех желающих сообщества единомышленников, самовыражения и аплодисментов.

Следующий спектакль состоится 20 октября. За новостями Театральной лаборатории Воля можно следить на их facebook-странице или в Instagram.