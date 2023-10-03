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Лаборатория «Воля»: что происходит в новом театральном пространстве? (фоторепортаж)

Лаборатория «Воля»: что происходит в новом театральном пространстве? (фоторепортаж)

В самом центре города, на улице Садовой, 13, среди баров и кафе, открылся маленькое по физическим размерам (только 36 мест), но большое по своим планам театральное пространство — лаборатория «Воля». В воскресенье, 1 октября здесь состоялся второй премьерный показ спектакля «Отбой воздушной тревоги», который посетила «Одесская жизнь».

Пока внутри общества идут дискуссии, нужны ли кино, театр и другие виды искусства во время войны, должно ли государство их финансировать и какую пользу они несут гражданам, одесские художники пишут картины, писатели — книги, а некоторые ищет возможность творческой реализации в театре. Новая театральная лаборатория «Воля» объединила тех, кто хочет развивать в нашем городе направление пластической драмы.

Театральна лабораторія. Сущенко
Театральна лабораторія. Сущенко
Театральна лабораторія. Сущенко
Театральна лабораторія. Сущенко

Погружение в реальность

«Отбой воздушной тревоги» – это первый спектакль нового и независимого коллектива в новом пространстве. Стася Волошина, автор и режиссер рассказывает, что представление основано на историях реальных людей, которые первые три месяца войны провели в бомбоубежищах Мариуполя. Она переделала их в сюжеты, которые видят зрители в исполнении студийцев. С самого начала существования студии Стася, как основательница, решила сделать акцент на пластическом театре. Впрочем, режиссер отошла от концепции чистоты жанра, поэтому здесь есть место и текстам.

Театральна лабораторія. Сущенко
Театральна лабораторія. Сущенко
Театральна лабораторія. Сущенко

На сцене маленького пространства появляются восемь действующих лиц, восемь героев, скрывающихся от обстрелов российской армии в бомбоубежище элитной новостройки. Не все они жители этого дома. Но это не важно, если судьба соединила всех нас общим горем в замкнутом пространстве. Именно всех нас, ведь зритель выступает таким же обитателем бомбоубежища и свидетелем событий.

Театральна лабораторія. Сущенко
Театральна лабораторія. Сущенко
Театральна лабораторія. Сущенко
Театральна лабораторія. Сущенко

Владелец строительной компании Игорь Черновский (Игорь Волосовский), только что потерявший жену Христю (Оксана Фахретдинова) и оставшийся один с двухмесячным ребенком… Саня (Марк Пан), уже три дня не имеющий связи с братом-военным… Маричка, будущий врач, студентка (Вера Корольченко), пытающаяся сдать онлайн-экзамен, несмотря на постоянные обстрелы… Молодой поэт-стихотворец Адоний-Грачевский (Илья Дмитриевич), решивший признаться девушке (Анастасия Нестор) в любви… Неуклюжая блогерша (Татьяна Касьянова), которая бесконечно снимает видео…

Театральна лабораторія. Сущенко
Театральна лабораторія. Сущенко
Театральна лабораторія. Сущенко
Театральна лабораторія. Сущенко

Что ждет их в бомбоубежище? Как сложится их жизнь после? Изменит ли их война? Кто выживет после этой мясорубки? – такие вопросы задают автор и актеры себе и зрителям. Четких ответов нет, а значит, нам снова и снова приходится их искать.

Хотите самовыражения — вас ждут в «Воле»

Труппа театра состоит из девяти актеров всех возрастов и творческой судьбы. Некоторых вы узнаете по ролям в кино и академических театрах, о некоторых вы впервые услышите. Например, самой молодой актрисе Анастасии Нестор всего пятнадцать и она делает первые шаги в театре. Впрочем, коллектив будет расширяться, ведь планов у основателей «Воли» много. Именно поэтому в театральную лабораторию приглашают присоединиться всех желающих сообщества единомышленников, самовыражения и аплодисментов.

Театральна лабораторія. Сущенко
Театральна лабораторія. Сущенко
Театральна лабораторія. Сущенко
Театральна лабораторія. Сущенко
Театральна лабораторія. Сущенко
Театральна лабораторія. Сущенко
Театральна лабораторія. Сущенко

Следующий спектакль состоится 20 октября. За новостями Театральной лаборатории Воля можно следить на их facebook-странице или в Instagram.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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