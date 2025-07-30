Ключевые моменты

На улице Краснова, 4Б в Одессе планируется застройка территории, где ранее находилось Второе еврейское кладбище;

Одесский окружной административный суд запретил горсовету рассматривать проект землеустройства и передачу участка в аренду компании «Экател Авто».

Компания «Экател Авто» утверждает, что участок предназначен для автостоянки, и ранее не поступало замечаний о мемориальном статусе.

Археологические исследования не выявили захоронений или объектов культурного наследия.

Историки говорят, что на этой территории могли быть массовые захоронения, включая жертв расстрелов.

Суть конфликта

2 июля на сессии Одесского горсовета планировалось рассмотреть вопрос о застройке участка по адресу ул. Краснова, 4Б, где ранее располагалось Второе еврейское кладбище. Однако судебное решение приостановило дальнейшее продвижение проекта, пишет Суспільне.

Компания «Экател Авто», владеющая имущественным комплексом автостоянки на этом участке, получила право на строительство и эксплуатацию объекта согласно решению исполкома. При обсуждении проекта в горсовете не поступало официальных замечаний о мемориальном статусе территории.

По заказу застройщика были проведены археологические исследования Институтом археологии НАН Украины. В ходе раскопок специалисты не обнаружили захоронений или объектов культурного наследия, что стало аргументом в пользу продолжения проекта.

Тем не менее, общественные организации и часть депутатов настаивают на исторической значимости участка и требуют его сохранения как мемориального пространства.

Судебное решение

Одесский окружной административный суд запретил горсовету рассматривать проект землеустройства и передачу участка в аренду компании «Экател Авто».

Инициатором запрета выступила общественная организация, представляющая интересы военных и гражданских пилотов БПЛА.

Суд пришел к выводу, что отказ от принятия обеспечительных мер по иску может привести к тому, что ООО «ЭКАТЕЛ АВТО» получит право на проведение строительных работ по ул. Краснова, 4-Б — при этом без предварительного установления, находится ли на данной территории Второе еврейское кладбище. Такое развитие событий, по мнению суда, представляет “риск нарушения права еврейского народа на сохранение исторических памятников и может повлечь за собой их повреждение, разрушение или осквернение”.

Мнение депутатов и историков

Депутат Ольга Квасницкая опасается, что участок может быть использован не только под парковку, но и под жилую застройку.

“То, что там написано «под строительство парковки» — не означает, что там не будет строительства жилья. Потому что градостроительная документация потом все отредактирует и там будут строить жилье» — отметила депутат.

Депутат Жанна Мандриченко, член постоянной комиссии по вопросам пространственного развития, землеустройства и регулирования земельных правоотношений Жанна Мандриченко подтвердила, что Институт археологии Национальной академии наук Украины, не подтвердил, что на участке, о котором идет речь, есть кладбище. Однако, по ее мнению, археологи не ставили целью подтвердить наличие кладбища.

По словам краеведа Андрея Крантова, кладбище существовало с 1873 по 1974 год, и на его территории могли быть массовые захоронения, включая жертв расстрелов.

После Второй мировой войны участок был частично застроен, а в 1949 году кладбище официально закрыли.

В 2000 году на месте захоронений открыли мемориальный комплекс, посвященный истории Холокоста.