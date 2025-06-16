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Воины 122-й бригады ТрО убрали старейшее казацкое кладбище

В Одессе напомнили о подлинной истории города

Бойцы провели акцию по уборке казацкого Сотниковского кладбища

Командир бригады подполковник Денис Носиков отметил, что Сотниковское кладбище — это живое доказательство украинских корней Одессы: «Здесь первые захоронения появились в 1791 году — задолго до так называемого “основания города” Екатериной II. Это место само по себе развенчивает мифы о “русской Одессе”».

Он подчеркнул, что уборка территории — это символическая борьба за историческую правду, сравнив сорняки с вражеской пропагандой, которую нужно устранять так же упорно, как и на фронте.

Историки подтверждают: первое упоминание о казаках на территории Одесской области относится к 1489 году, что свидетельствует о глубоких украинских корнях региона.

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Военнослужащие призвали украинцев изучать подлинную историю, уважать культурное наследие и помнить, что Одесса — неотъемлемая часть Украины.

Справка ОЖ

Старинное кладбище Сотниковской Сечи находится на склонах Шкодовой горы (на Хаджибейской дороге, 134). Это кладбище старше Одессы — самый старый крест на нем датирован 1791 годом. Именно здесь похоронены казаки, которые штурмовали Хаджибей под командованием Иосифа де Рибаса и Антона Головатого. Позже здесь хоронили казаков, занимавшихся добычей камня для строительства Одессы.

Несмотря на историческое значение кладбища, оно пребывает в весьма запущенном состоянии, а территория регулярно зарастает травой. Время от времени привести его в порядок наведываются неравнодушные горожане.

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