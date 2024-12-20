О традициях Сочельника от бойков из села Агафиевка

Обряды на Сочельник: кому-то надо сливу потрусить, а кому-то — топора коснуться

В канун Рождества, чтобы обеспечить счастье, мир и богатство, бойковские семьи обязательно проводили древние обряды и ритуалы.

Прежде всего — связывали цепями ножки стола и скрепляли их замками. Это делал хозяин, чтобы родные в грядущем году объединились и жили в согласии, чтобы скот не терялся и его волки не «резали». Последнее актуально в нашем Причерноморье, где в селах наблюдается нашествие хищников.

На Сочельник умывались в ледяной реке, чтобы выздороветь и не болеть. Умывались в сосуде с копейками, чтобы денег и здоровья было, как воды.

А подбрасыванием ложки с кутьей к потолку пытались заглянуть в будущее. Если зерно не упадет, то урожай будет хорошим.

Также предсказывали на кутье. Чтобы все сбылось, надо первую ложку кутьи подбросить, «чтобы так ягнята прыгали, как эта пшеница скачет от земли до потолка». Вторую ложку — «чтобы телята рычали так, как это зерно прыгает от земли до потолка», а третью — «чтобы пчелы роились». Чем больше зерен пристанет к потолку, тем богаче будет год.

Незамужние девушки на Сочельник шли в сад, чтобы сливовое дерево потрясти. Таким образом побуждали любимого быстрее им сделать предложение и посвататься.

Перед Сочельником хозяин обязательно притрушивал скамьи сеном, а пол — соломой. Под стол клал топор. Дети по несколько раз прикасались к нему, «чтобы ноги были твердые, как железо».

Также окуривали дымом дом и освящали дом святой водой.

По поверью, на Святой вечер в доме собираются души умерших, и чтобы их не «придушить», дули на стул, прежде чем сесть за праздничный стол. Трапезничали без шума и шума, чтобы не обидеть умерших предков.

Обязательно надо впускать в дом колядников, которые, прославляя Бога и рождение Иисуса Христа, напоминают, что прощение и спасение получат все, кто искренне этого хочет.

Квашеная капуста вкуснее с каменюкой

Перед Рождеством с 15 ноября по 24 декабря верующие обязательно придерживаются строгого поста. Из постных блюд предпочтение бойки отдают квашеной капусте. Старожилы поведали, что капусту на зиму их предки из Бескид заготавливали по-особенному. А сам процесс приготовления превращался в праздник и происходил под аккомпанемент сельских музыкантов.

Чтобы квашеная капуста получилась вкусной, использовали для квашения дубовую бочку.

К нашинкованной капусте терли много моркови, добавляли тмин, листья хрена. Но самое важное — внутрь бочки помещали большой кремневый камень, чтобы капуста не плесневела.

Из жидких блюд готовили бурачинку, постный, марцевый, пшенный и овсяный борщи, росолянку, мачанку, голопас и различные похлебки.

В древних рецептах также упоминаются бульбальки, жареная гурда, тертюхи, нудли, шургур, мешанина, клецки, дрыгли, пизы, шупен и знаменитые бануш.

А также каши — кулеш, колотнюха, затерка и мамалыга.

Выпекали хлеб разовый, питлеванный, ржаной, различные завиванцы, закрутелики, пирожные, кныши, калачи, пироги, бабы, медовики. А еще опалянок, поскребок, уголек, паляницу.

В почете были пойло, солод, ржаной мед, медуха и зеленое пиво. Из более крепких напитков на праздничный стол ставили различные настойки, вишняки, сливовицу и знаменитую палянку.

Паляница с чесноком, чтобы никакое зло не приступало

К 12 ритуальным блюдам относятся кутья, узвар, голубцы, вареники, сливы, шарпанина, семенуха, душинина, логаза и другие.

Бойковчанка из Агафиевки Анна Пришляк рассказала, что в 90-х годах прошлого века она воссоздала и сняла для потомков Сочельник действо.

В убранном доме ужин начинает отец. Трижды ложку кутьи он подбрасывает к потолку, приговаривая: «Пшеница, как кутья, растет, как прутья» и «Гоц-кец, бычки-телички!». Дети ловят зерна, которые падают вниз, и проговаривают: «Я поймал корову», а тот: «…а я теленка…».

Далее от старшего и до младшего съедают по три ложки кутьи. На очереди паляница с чесноком и солью, «чтобы блуд ни трогал, чтобы никакое зло не приступало». Затем потребляют капусту (вареную или тушеную), горох, биб или фасоль, заправленные маслом, клубень в шелухе, грибы, мачанку, потраву, киселицу, или квасовку из овсяной муки, чир — обязательно из грубой муки, перемазанные поджаренным на масле луком голубцы из ячменной, овсяной или пшеничной крупы или из тертого клубня. Обрядовый хлеб-кречун, как и паляницу, не режут ножом, а только ломают.

К сожалению, традиции подзабываются, вместе с рецептами многих блюд. В селе уже несколько лет не устраивают и рождественский вертеп. Некому. Школу закрыли, а молодежь защищает Родину.

Только старожилы еще свято берегут бойковские традиции.

Бабушка Анна вспомнила, как в детстве помогала варить логазу — кашу из ячменной крупы и фасоли. Ей мать поручала толочь в ступе зерна ячменя, чтобы облущить их от пленки. Теперь ее не готовят.

Интересно еще одно бойковское блюдо для очищения зашлакованного организма, которое называется «кичери». Для его приготовления используют логазу (ячменную крупу), фасоль, морковь, лук и квашеную капусту.

Сегодня много древних блюд подзабыто, а большинство людей о них даже не слышали.

Чтобы вы почувствовали Карпаты на вкус, советуем приготовить на Сочельник несколько бойковских блюд.

Рецепты бойковских блюд

Баба-шарпанина — запеканка из пресноводной рыбы

Ингредиенты:

судак — 1 кг,

пшеничная мука — 1 стакан,

масло — 2,5 ст. ложки,

лук — 2 шт,

рыбный бульон — полстакана,

соль, перец — по своему вкусу.

Приготовление:

Рыбу почистить, промыть, залить водой. В бульон можно добавить морковь и луковицу, зелень — для лучшего вкуса рыбы. Добавить соли, довести до кипения и варить еще 30 минут. Затем вынуть рыбу из бульона, дать остыть, отделить от костей и покрошить на куски.

Лук порезать на мелкие кубики и поджарить.

В рыбный бульон добавить муку и вымешать тесто. По консистенции оно должно быть как жидкая каша. В тесто добавить лук с маслом и еще раз все вымешать.

Измельченную рыбу выложить на смазанную маслом сковородку, а сверху залить все тестом. Добавить перца и поставить в духовку.

Запекать нужно 40 минут при 180 градусах.

Шарапанину подают горячей.

Бульбяники с тыквой

Ингредиенты:

тыква — 200 г,

сырой и вареный клубень — 200 г,

яйцо — 1 шт,

соль, масло.

Начинка:

творог домашний — 150 г,

яйцо — 1 шт,

соль по вкусу.

Тыкву и сырой картофель натереть на мелкой терке, выложить на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Тертый картофель с тыквой перемешать с картофельным пюре и яйцом, посолить.

Отдельно сделать начинку: смешать сыр и яйцо, посолить, перемешать.

Руками слепить лепешку, в середину которой положить 1,5 чайной ложки начинки, края завернуть и слепить пирожок.

Обжарить на среднем огне с двух сторон.

Киселица (овсяный кисель)

Киселицу варят из овсяной муки или из овсяной крупы.

Ингредиенты на 3 литра киселицы:

овсяная мука — 500 г,

дрожжи — 25 г,

краюшка ржаного хлеба,

лук — 2-3 шт.

Овсяную муку, дрожжи и краюху хлеба помещают в сосуд, заливают теплой водой, накрывают и оставляют в теплом месте на сутки. Затем процеживают, добавляют еще два литра воды и варят, чтобы не пригорело. Когда закипит, добавляют поджаренный на масле лук.

Подают с картофелем или фасолью.

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