О бойковчанке из Агафиевки, которая по памяти записывает древние песни

В 1951-м по условиям советско-польского обмена участками территорий 51 тысяча украинцев из 42 населенных пунктов, в том числе из Михновца, были депортированы в Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и Донецкую области. И сегодня горячая бойковская кровь бурлит в жилах жителей Агафиевки, Пилиповки и Романовки Любашевской громады. Дедушки и бабушки придерживаются обычаев и традиций, поют свободолюбивые песни.

Надежда Федоровна Грицик двенадцатилетней попала в Агафьевку вместе с семьей. — Нас выселяли весной. Много вещей пришлось оставить. Когда отъезжали, рыдали — чувствовали, что больше не увидим милых сердцу пейзажей, горных ручейков и елей. Наплакались и в Агафьевке, где пришлось обживаться, — вспомнила Надежда Федоровна, — С пятнадцати лет начала трудиться, как и мои сверстники и родители, в колхозе.

Построенный на косогоре дом старенькой бойковчанки теперь пустует. Муж умер, бабушка перебралась в небольшую летнюю кухню, которую и натопить легче, и убрать. Долгими зимними вечерами Надежда Федоровна записывает в толстую тетрадь бойковские песни. До недавнего времени еще ходила щедровать к старикам, пела в церковном хоре. До сих пор поддерживает связи с родственниками, проживающими в Англии и Америке.

После Второй мировой войны ее родные братья Иван и Михаил Грицики откликнулись, присылали посылки, помогали строить греко-католический храм святого Димитрия. Когда же американец Михаил Грицик наведался в Агафьевку (уже во времена независимости), Надежда Федоровна с мужем пригласили в гости 150 человек. Позвали михновчан из соседних Кривого Озера и Врадиевского района Николаевской области. Кабанчика забили, гуляли с музыкантами, словно на свадьбе. Позже состоялась памятная встреча и с братом Иваном.

Долго бабушка Надежда рассказывала о родителях, о небогатой, но счастливой жизни в селе Михновец, о войне, горных воинах.

А в перерывах между воспоминаниями пела:

За Україну з вогнем завзяття Рушаймо, браття, усі вперед. Слушний час кличе нас. Ну ж бо, враз сповніть наказ: За Україну, за її волю, За честь і славу, за народ!