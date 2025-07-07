Ключевые моменты
- В Одессе и области официально открыто 29 пляжных зон, где можно отдыхать и плавать.
- Все они прошли проверку на безопасность и соответствуют требованиям военного времени.
- Отдыхающим необходимо соблюдать правила безопасности.
Несмотря на все вызовы войны, в Одесской области продолжается курортный сезон. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, Одесская ОГА уже согласовала открытие 29 пляжных зон, из них 27 — в Одессе:
Пляжные зоны открыты после прохождения всех необходимых проверок безопасности и санитарных норм.
Список разрешенных пляжей в Одессе:
-
«Итака»
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Инклюзивный пляж «Безмеж»
-
Буфет на Малом Фонтане
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«Гранд Петтин»
-
«Куба»
-
Пляж «Калетон»
-
Муниципальный пляж «Чайка»
-
«Сигал Бич»
-
Муниципальный пляж «Курортный»
-
«Паблик»
-
«Андерхилл»
-
«Либерти»
-
«Ибица»
-
«Варадеро»
-
«Кораблик»
-
«Киви»
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5 участков «Соло Бич»
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Пляж „Кокос“
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«Кокос- Курортный«
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2 зоны между траверсами №14 и №15 пляжа »Золотой берег»
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Ланжерон
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Муниципальный пляж для людей с инвалидностью (11 ст. Большого Фонтана)
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В области официально открыты два пляжа:
- Центральный городской пляж в Черноморске,
- пляж в поселке Приморское Измаильского района.
Глава области напомнил о важных ограничениях: во время воздушной тревоги, шторма от 2 баллов или обнаружении подозрительных предметов пребывания людей у моря категорически запрещено из соображений безопасности.
Ранее “Одесская жизнь” узнавала, можно ли безопасно отдыхать на одесских пляжах и реально ли добраться до укрытия, когда вражеской ракете (если она баллистическая) нужно от 2 до 5 минут, чтобы долететь до побережья.
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