На пляже в Одессе

Ключевые моменты

  • В Одессе и области официально открыто 29 пляжных зон, где можно отдыхать и плавать. 
  • Все они прошли проверку на безопасность и соответствуют требованиям военного времени.
  • Отдыхающим необходимо соблюдать правила безопасности.

Несмотря на все вызовы войны, в Одесской области продолжается курортный сезон. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, Одесская ОГА уже согласовала открытие 29 пляжных зон, из них 27 — в Одессе:

Пляжные зоны открыты после прохождения всех необходимых проверок безопасности и санитарных норм.

Список разрешенных пляжей в Одессе:

  • «Итака»

  •  Инклюзивный пляж «Безмеж»

  • Буфет на Малом Фонтане

  • «Гранд Петтин»

  • «Куба»

  • Пляж «Калетон»

  • Муниципальный пляж «Чайка»

  • «Сигал Бич»

  • Муниципальный пляж «Курортный»

  • «Паблик»

  • «Андерхилл» 

  • «Либерти»

  • «Ибица»

  • «Варадеро»

  • «Кораблик»

  • «Киви»

  • 5 участков «Соло Бич»

  • Пляж „Кокос“

  • «Кокос- Курортный«

  • 2 зоны между траверсами №14 и №15 пляжа »Золотой берег»

  • Ланжерон

  • Муниципальный пляж для людей с инвалидностью (11 ст. Большого Фонтана)

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В области официально открыты два пляжа: 

  • Центральный городской пляж в Черноморске,
  • пляж в поселке Приморское Измаильского района. 

Глава области напомнил о важных ограничениях: во время воздушной тревоги, шторма от 2 баллов или обнаружении подозрительных предметов пребывания людей у моря категорически запрещено из соображений безопасности.

Ранее “Одесская жизнь” узнавала, можно ли безопасно отдыхать на одесских пляжах и реально ли добраться до укрытия, когда вражеской ракете (если она баллистическая) нужно от 2 до 5 минут, чтобы долететь до побережья.

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