Ключевые моменты

В Одессе и области официально открыто 29 пляжных зон, где можно отдыхать и плавать.

Все они прошли проверку на безопасность и соответствуют требованиям военного времени.

Отдыхающим необходимо соблюдать правила безопасности.

Несмотря на все вызовы войны, в Одесской области продолжается курортный сезон. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, Одесская ОГА уже согласовала открытие 29 пляжных зон, из них 27 — в Одессе:

Пляжные зоны открыты после прохождения всех необходимых проверок безопасности и санитарных норм.

Список разрешенных пляжей в Одессе:

«Итака»

Инклюзивный пляж «Безмеж»

Буфет на Малом Фонтане

«Гранд Петтин»

«Куба»

Пляж «Калетон»

Муниципальный пляж «Чайка»

«Сигал Бич»

Муниципальный пляж «Курортный»

«Паблик»

«Андерхилл»

«Либерти»

«Ибица»

«Варадеро»

«Кораблик»

«Киви»

5 участков «Соло Бич»

Пляж „Кокос“

«Кокос- Курортный«

2 зоны между траверсами №14 и №15 пляжа »Золотой берег»

Ланжерон

Муниципальный пляж для людей с инвалидностью (11 ст. Большого Фонтана)

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В области официально открыты два пляжа:

Центральный городской пляж в Черноморске,

пляж в поселке Приморское Измаильского района.

Глава области напомнил о важных ограничениях: во время воздушной тревоги, шторма от 2 баллов или обнаружении подозрительных предметов пребывания людей у моря категорически запрещено из соображений безопасности.

Ранее “Одесская жизнь” узнавала, можно ли безопасно отдыхать на одесских пляжах и реально ли добраться до укрытия, когда вражеской ракете (если она баллистическая) нужно от 2 до 5 минут, чтобы долететь до побережья.

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