Пляжи Одессы: найти новые места для отдыха можно по интерактивной карте

Пляжи Одессы: найти новые места для отдыха можно по интерактивной карте

Информацию о более 80 пляжах, расположенных вдоль береговой линии Одессы, теперь можно отслеживать на интерактивной карте. 

В интерактивную карту Уникальных экологических и природных комплексов Одесской области был добавлен новый раздел, посвященный пляжам Одессы. Его разработал житель Кропивницкого Алексей Хмара.

Об этом сообщили в Одесской ОГА.

«Теперь вы можете найти информацию о пляжах, расположенных вдоль береговой линии города от Ланжерона до Посейдона. Этот живописный береговой отрезок протяженностью 22 км охватывает около 80 пляжей», — отметили в ОГА.

По карте можно узнать, тип морского дна на пляже, есть ли пирс, какие из удобств доступны для отдыхающих: шезлонги, зонты, душ, кабинки для переодевания, заведения питания и т.д.

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Что стоит знать:

  • не все пляжи сейчас функционируют из-за войны. Некоторые из них не имеют официального разрешения;
  • не все пляжи стоят посещения, но они точно стоят упоминания.

Цвет отметки также имеет значение:

  • насыщенно зеленый цвет — пляж рекомендован для посетителей;
  • оранжевый — при посещении возможны нюансы;
  • красный цвет — пляж не рекомендуется.

Напомним, совершить виртуальный вояж по городу можно по интерактивной карте достопримечательностей Одессы, где есть авторский текст о каждом объекте.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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