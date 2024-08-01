Пляжи Одессы: найти новые места для отдыха можно по интерактивной карте

В интерактивную карту Уникальных экологических и природных комплексов Одесской области был добавлен новый раздел, посвященный пляжам Одессы. Его разработал житель Кропивницкого Алексей Хмара.

Об этом сообщили в Одесской ОГА.

«Теперь вы можете найти информацию о пляжах, расположенных вдоль береговой линии города от Ланжерона до Посейдона. Этот живописный береговой отрезок протяженностью 22 км охватывает около 80 пляжей», — отметили в ОГА.

По карте можно узнать, тип морского дна на пляже, есть ли пирс, какие из удобств доступны для отдыхающих: шезлонги, зонты, душ, кабинки для переодевания, заведения питания и т.д.

Что стоит знать:

не все пляжи сейчас функционируют из-за войны. Некоторые из них не имеют официального разрешения;

не все пляжи стоят посещения, но они точно стоят упоминания.

Цвет отметки также имеет значение:

насыщенно зеленый цвет — пляж рекомендован для посетителей;

оранжевый — при посещении возможны нюансы;

красный цвет — пляж не рекомендуется.

Напомним, совершить виртуальный вояж по городу можно по интерактивной карте достопримечательностей Одессы, где есть авторский текст о каждом объекте.