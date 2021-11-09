Как стать интересным собеседником и общаться с незнакомцами?

Разговаривать с незнакомцами это сложное испытание для многих. Одни люди не могут начать беседу, потому что застенчивы, а другие не знают, когда нужно вовремя остановиться.

Давайте разберемся, можно ли стать хорошим собеседником и что для этого сделать.

На какие темы лучше всего говорить?

Универсального рецепта здесь нет. Мы привыкли думать, что разговаривать с малознакомыми людьми можно только на простые темы: погода, новости, сериалы, хобби. Но в недавнем исследовании, опубликованном в Журнале психологии личности и социальной психологии, авторы пришли к противоположному выводу — людям нравятся серьезные и глубокие беседы с незнакомцами.

Психологи провели ряд экспериментов, в которых просили незнакомых людей общаться на светские, либо на более серьезные темы. Оказалось, что разговоры на глубокие темы, по ощущениям были более приятными для участников. Люди думали, что будут испытывать неловкость, заводя серьезную беседу, но по факту этого не произошло. Наоборот, они почувствовали симпатию к собеседнику.

По словам профессора поведенческих наук Николаса Эпли, люди глубоко общительны и склонны отвечать взаимностью в разговоре. Если вы поделитесь чем-то значимым и важным, то вероятно, получите нечто важное и значимое взамен — что сделает беседу значительно лучше.

Как побороть неловкость и начать разговаривать с незнакомцами?

Вокруг нас полно незнакомцев. Чтобы избавиться от неловкости, нужно как можно чаще заводить разговоры. Но многие боятся, что если начнут беседу, то их проигнорируют или даже оттолкнут.

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Однако, есть исследование, что люди почти всегда готовы вступить в разговор, когда их побуждает кто-то другой. Пассажиры автобусов и поездов в этом эксперименте отметили, что получили удовольствие от общения с незнакомцами, хотя планировали всю дорогу ехать молча и ни с кем не разговаривать. Но когда с ними начинали беседу, они охотно ее поддерживали.

Везде пишут, что нужно больше слушать собеседника. А если неинтересно — тоже слушать?

Группа социальных психологов из Гарварда, Йеля и других университетов, подошла к этому вопросу с другой стороны. Они провели эксперимент, чтобы понять, как люди оценивают себя и своего собеседника с точки зрения интереса: до разговора и после него.

Выяснилось, что люди постоянно недооценивают себя. Как до разговора, так и после него, участники эксперимента были уверены, что их собеседник интересный человек. Но в то же время, они не считали, что про них думают то же самое. То есть на самом деле люди думают друг о друге лучше, чем им кажется. Психологи назвали это явление разрывом в симпатиях при общении.

Если вам не хочется поддерживать неинтересную беседу — то не нужно себя заставлять (деловых бесед это не касается). Тело начинает подавать непроизвольные сигналы, когда мозгу становится скучно (и это не обязательно зевота). Вашему собеседнику может быть неприятно, если он увидит, что вы слушаете его через силу. Лучше вовремя закончить разговор, либо предложить другую тему.

Как понять, что собеседнику стало неинтересно?

Обычно человека выдает «пустой взгляд», но есть еще несколько признаков, когда собеседник не заинтересован в разговоре:

ерзание

короткие односложные ответы

часто отвлекается (смотрит на часы, проверяет телефон)

колени развернуты не в вашу сторону или к выходу

встает со стула (если разговариваете сидя)

напоминает, что ему нужно успеть сделать другие дела

пытается подвести итог беседы

отсутствует зрительный контакт

долгие паузы между ответами

Разговор — это улица с двусторонним движением. Если вы чувствуете или видите, что собеседнику неинтересно, то лучше не тратьте свое время и поблагодарите за разговор.

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