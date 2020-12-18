Сегодня мы не мыслим свою жизнь без мобильных телефонов – без них невозможно работать, отдыхать,общаться. Вместе с этим гаджеты начали нам диктовать новые правила этикета. И если эти правила игнорировать, то можно нарваться на конфликт.

Звонить уже немодно – пишите сообщения

В наше время звонить без предварительной договоренности уже считается невежливым, так же как и приходить в гости без предупреждения.

Сегодня для быстрого обсуждения какого-либо вопроса лучше написать краткое и понятное сообщение в мессенджер, типа «Вайбер» и «Телеграм», или связаться через социальные сети.

Особенно популярны групповые чаты среди коллег, друзей, в семье. Но и здесь есть свой стиль общения. В таких чатах никогда не обсуждаются личные темы. Не дробите одну информацию на несколько коротких сообщений – это раздражает и отвлекает. Пишите все сразу.

Соблюдайте временной этикет

Даже в электронном и мобильном общении нужно соблюдать временной этикет.

Для беседы в рабочем чате действует дедлайн рабочего дня, к примеру, с 9.00 до 18.00.

Для диалога с коллегой, начальством, клиентом или малознакомым человеком выбирайте время с 10.00 до 20.00.

Для общения с родными или друзьями ограничений нет, но лучше писать с 10.00 до 22.00.

Если вам нужно позвонить, делайте это с 11.00 до 21.00. Что касается работы, тогда лучше – с 10.00 до 19.00. Если человек не берет трубку, перезвонить стоит в течение двух часов. Также не рекомендуется звонить в первой половине дня понедельника, во второй половине дня пятницы, в первый и последний час рабочего времени.

Это невежливо, если вы:

говорите по телефону, когда расплачиваетесь за товары и услуги или включаете громкую связь в общественных местах;

во время совещаний или личной беседы занимаетесь перепиской по телефону;

сидите с телефоном за столом;

устанавливаете на звонок громкую мелодию или музыкальную композицию. Используйте нейтральную мелодию или виброзвонок;

не выключаете мобильный в кинотеатрах, на концертах, спектаклях, в музеях или храме;

слушаете музыку или смотрите видео без наушников;

не снимаете наушники, когда встречаете знакомого человека.

10 правил, как вести себя в социальных сетях

Не требуйте немедленного ответа, даже если вы видите, что собеседник онлайн. Проверяйте грамматику в своих сообщениях или в публикациях. Не выкладывайте и не отмечайте людей на фото без их разрешения, не размещайте информацию на чужих страничках. Не просите поставить отметку «нравится» или поделиться вашими публикациями других пользователей. Не добавляйте в друзья всех, кто встретится вам на пути. Уважайте решение другого человека, когда он отказывает в добавлении в друзья. Не следует отправлять одно сообщение сразу во все доступные мессенджеры. Согласуйте с человеком, где ему удобнее общаться. Не стоит рассылать бесконечные открытки на праздники всем подряд. Помните, что сообщение не передает интонацию, поэтому не бойтесь использовать смайлы, но и не перебарщивайте с ними. Старайтесь использовать голосовые сообщения только при крайней необходимости.

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