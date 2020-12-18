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Бесконфликтное общение: правила телефонного этикета

Бесконфликтное общение: правила телефонного этикета

Сегодня мы не мыслим свою жизнь без мобильных телефонов – без них невозможно работать, отдыхать,общаться. Вместе с этим гаджеты начали нам диктовать новые правила этикета. И если эти правила игнорировать, то можно нарваться на конфликт.

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Звонить уже немодно – пишите сообщения

В наше время звонить без предварительной договоренности уже считается невежливым, так же как и приходить в гости без предупреждения.

Сегодня для быстрого обсуждения какого-либо вопроса лучше написать краткое и понятное сообщение в мессенджер, типа «Вайбер» и «Телеграм», или связаться через социальные сети.

Особенно популярны групповые чаты среди коллег, друзей, в семье. Но и здесь есть свой стиль общения. В таких чатах никогда не обсуждаются личные темы. Не дробите одну информацию на несколько коротких сообщений – это раздражает и отвлекает. Пишите все сразу.

Соблюдайте временной этикет

Даже в электронном и мобильном общении нужно соблюдать временной этикет.

  • Для беседы в рабочем чате действует дедлайн рабочего дня, к примеру, с 9.00 до 18.00.
  • Для диалога с коллегой, начальством, клиентом или малознакомым человеком выбирайте время с 10.00 до 20.00.
  • Для общения с родными или друзьями ограничений нет, но лучше писать с 10.00 до 22.00.

Если вам нужно позвонить, делайте это с 11.00 до 21.00. Что касается работы, тогда лучше – с 10.00 до 19.00. Если человек не берет трубку, перезвонить стоит в течение двух часов. Также не рекомендуется звонить в первой половине дня понедельника, во второй половине дня пятницы, в первый и последний час рабочего времени.

Это невежливо, если вы:

  • говорите по телефону, когда расплачиваетесь за товары и услуги или включаете громкую связь в общественных местах;
  • во время совещаний или личной беседы занимаетесь перепиской по телефону;
  • сидите с телефоном за столом;
  • устанавливаете на звонок громкую мелодию или музыкальную композицию. Используйте нейтральную мелодию или виброзвонок;
  • не выключаете мобильный в кинотеатрах, на концертах, спектаклях, в музеях или храме;
  • слушаете музыку или смотрите видео без наушников;
  • не снимаете наушники, когда встречаете знакомого человека.

10 правил, как вести себя в социальных сетях

  1. Не требуйте немедленного ответа, даже если вы видите, что собеседник онлайн.
  2. Проверяйте грамматику в своих сообщениях или в публикациях.
  3. Не выкладывайте и не отмечайте людей на фото без их разрешения, не размещайте информацию на чужих страничках.
  4. Не просите поставить отметку «нравится» или поделиться вашими публикациями других пользователей.
  5. Не добавляйте в друзья всех, кто встретится вам на пути.
  6. Уважайте решение другого человека, когда он отказывает в добавлении в друзья.
  7. Не следует отправлять одно сообщение сразу во все доступные мессенджеры. Согласуйте с человеком, где ему удобнее общаться.
  8. Не стоит рассылать бесконечные открытки на праздники всем подряд.
  9. Помните, что сообщение не передает интонацию, поэтому не бойтесь использовать смайлы, но и не перебарщивайте с ними.
  10. Старайтесь использовать голосовые сообщения только при крайней необходимости.

Интересно также почитать: Вежливость на каждый день: как правильно вести себя в обществе

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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