Сегодня мы не мыслим свою жизнь без мобильных телефонов – без них невозможно работать, отдыхать,общаться. Вместе с этим гаджеты начали нам диктовать новые правила этикета. И если эти правила игнорировать, то можно нарваться на конфликт.
Звонить уже немодно – пишите сообщения
В наше время звонить без предварительной договоренности уже считается невежливым, так же как и приходить в гости без предупреждения.
Сегодня для быстрого обсуждения какого-либо вопроса лучше написать краткое и понятное сообщение в мессенджер, типа «Вайбер» и «Телеграм», или связаться через социальные сети.
Особенно популярны групповые чаты среди коллег, друзей, в семье. Но и здесь есть свой стиль общения. В таких чатах никогда не обсуждаются личные темы. Не дробите одну информацию на несколько коротких сообщений – это раздражает и отвлекает. Пишите все сразу.
Соблюдайте временной этикет
Даже в электронном и мобильном общении нужно соблюдать временной этикет.
- Для беседы в рабочем чате действует дедлайн рабочего дня, к примеру, с 9.00 до 18.00.
- Для диалога с коллегой, начальством, клиентом или малознакомым человеком выбирайте время с 10.00 до 20.00.
- Для общения с родными или друзьями ограничений нет, но лучше писать с 10.00 до 22.00.
Если вам нужно позвонить, делайте это с 11.00 до 21.00. Что касается работы, тогда лучше – с 10.00 до 19.00. Если человек не берет трубку, перезвонить стоит в течение двух часов. Также не рекомендуется звонить в первой половине дня понедельника, во второй половине дня пятницы, в первый и последний час рабочего времени.
Это невежливо, если вы:
- говорите по телефону, когда расплачиваетесь за товары и услуги или включаете громкую связь в общественных местах;
- во время совещаний или личной беседы занимаетесь перепиской по телефону;
- сидите с телефоном за столом;
- устанавливаете на звонок громкую мелодию или музыкальную композицию. Используйте нейтральную мелодию или виброзвонок;
- не выключаете мобильный в кинотеатрах, на концертах, спектаклях, в музеях или храме;
- слушаете музыку или смотрите видео без наушников;
- не снимаете наушники, когда встречаете знакомого человека.
10 правил, как вести себя в социальных сетях
- Не требуйте немедленного ответа, даже если вы видите, что собеседник онлайн.
- Проверяйте грамматику в своих сообщениях или в публикациях.
- Не выкладывайте и не отмечайте людей на фото без их разрешения, не размещайте информацию на чужих страничках.
- Не просите поставить отметку «нравится» или поделиться вашими публикациями других пользователей.
- Не добавляйте в друзья всех, кто встретится вам на пути.
- Уважайте решение другого человека, когда он отказывает в добавлении в друзья.
- Не следует отправлять одно сообщение сразу во все доступные мессенджеры. Согласуйте с человеком, где ему удобнее общаться.
- Не стоит рассылать бесконечные открытки на праздники всем подряд.
- Помните, что сообщение не передает интонацию, поэтому не бойтесь использовать смайлы, но и не перебарщивайте с ними.
- Старайтесь использовать голосовые сообщения только при крайней необходимости.
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