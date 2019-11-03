Вежливость на каждый день: как правильно вести себя в обществе

Современный этикет помогает человеку выглядеть достойно и уверенно в любой ситуации. Но даже самые воспитанные из нас не всегда могут вспомнить все тонкости правил поведения в обществе. Тем более сейчас, когда появились новые нормы общения с использованием различных гаджетов.

Целовать руку можно только замужним дамам

При встрече младшие всегда приветствуют старших, а мужчина первый здоровается с женщиной, при этом он обязательно должен встать.

Целовать руку в знак приветствия можно только замужним женщинам и только в помещении. Делая это, мужчина должен наклониться, а не тянуть руку дамы вверх.

Если мужчине подали руку для рукопожатия, он должен обязательно подняться. Предлагать рукопожатие человеку, у которого руки заняты, невежливо. В таком случае можно ограничиться кивком головы. Также не принято пожимать руки в туалетной комнате.

Если при встрече на улице ваш спутник поздоровался с незнакомым вам человеком, поздороваться следует и вам.

Женская сумочка в руках мужчины выглядит нелепо

Если вы приглашаете кого-либо в кафе или ресторан, это означает, что расходы должны понести вы. Если же приглашение звучит как «Давайте сходим в ресторан», каждый платит за себя. Однако в любом случае мужчина может расплатиться за даму.

За столом нужно держаться прямо, а опираться на край стола можно только запястьями. Ненадолго поставить на стол локти позволено только женщине.

У зеркала в театральном фойе можно лишь слегка поправить прическу. А вот расчесываться, красить губы или поправлять брюки разрешается только в туалете.

Если вы опоздали к началу фильма или спектакля, идти к своим местам можно только лицом к сидящим. Мужчина при этом идет первым.

Заходя в помещение, женщина может не снимать шляпу и перчатки, а вот избавиться от шапки и варежек она обязана.

Спускаясь по лестнице, мужчина идет на одну-две ступени впереди женщины, а поднимаясь – на одну-две ступени позади.

Мужчина никогда не носит женскую сумку. Это чисто женский аксессуар, и мужчина выглядит с ним так же смешно, как если бы он надел дамскую шляпку.

Уступать место в транспорте должен только мужчина

При входе в транспорт мужчина должен пропустить вперед женщину и только после этого он может войти в салон сам. При выходе он первым покидает транспорт, чтобы помочь выйти женщине.

Уступать место в транспорте принято женщинам и тем, кто старше. При этом женщина не обязана уступать место мужчине, даже если он находится в преклонном возрасте.

Согласно требованиям этикета и правилам пользования транспортом, рюкзак или большую сумку положено снимать с плеча, чтобы они не мешали остальным пассажирам.

Если у вас есть собственный автомобиль, то вежливость требует, чтобы вы открывали дверь, если в машину садится женщина или пожилой человек. Кстати, мужчина может садиться в машину, как ему удобно, а вот женщина должна присесть на сиденье, а потом втянуть в салон ноги. Выходить нужно в обратном порядке.

Нельзя дарить букет из «чертовой дюжины»

Если гости пришли к вам без предупреждения, никогда не извиняйтесь за беспорядок и не оправдывайтесь. Извиняться за незапланированный визит должны они.

Ходить в гости с внуками можно только в те дома, где тоже есть дети, или если вы точно знаете, что им будут рады.

Покупая женщине цветы, нужно помнить, что цветов должно быть нечетное количество. Но нельзя дарить букет, состоящий из 13 цветков. Кроме того, женщинам в возрасте не принято дарить цветы, которые быстро вянут.

Разговаривать в транспорте по мобильному невежливо

В разговоре с малознакомым человеком нельзя затрагивать личные темы. Говорить принято о спорте, погоде, кулинарии, домашних животных, искусстве, науке, путешествиях.

Если вы звоните по телефону и вам не ответили после пятого гудка, положите трубку и перезвоните позднее. Если же вы сами пропустили вызов, то правила вежливости требуют, чтобы вы перезвонили не позже чем через два часа. Если во время общения по телефону прервалась связь, перезвонить должен инициатор разговора.

Не стоит разговаривать по мобильному телефону в транспорте. Вряд ли попутчикам интересны подробности вашей личной жизни. Если нужно сообщить что-то срочное, лучше отправьте сообщение.

Фото: golifehack.ru