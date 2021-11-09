В Одессе вводится новая схема организации дорожного движения – когда и где?

Со следующей недели в Малиновском районе Одессы будет внедрена новая схема организации дорожного движения на улицах 2-й Пригородной и в Парашютном переулке.

Как сообщает коммунальное учреждение “Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение” (КУ “СМЭП”), это делается “с целью приведения в порядок дорожного движения в Малиновском районе города”.

Так, на улице 2-й Пригородной – от улицы Спартаковский до улицы М. Бабаджаняна будет продолжено одностороннее движение автотранспорта.

А в Парашютном переулке – от улицы М. Бабаджаняна до улицы Спартаковской будет начато одностороннее движение автотранспорта.

В течение недели на указанных участках установят соответствующие дорожные знаки. Также новые приоритетные знаки будут установлены на пересечении с улицей Сурикова.

О начале действия новой схемы организации дорожного движения на указанной локации КУ “СМЭП” обещает сообщить дополнительно.

Напомним, с 1 ноября в Одессе начала действовать новая схема организации дорожного движения вокруг Староконного рынка.

Ранее новая схема организации дорожного движения была введена в центре Одессы, на пересечении улиц Коблевской, Льва Толстого и Соборной площади.