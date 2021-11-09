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В Одессе закроют для проезда Александровский проспект

В Одессе закроют для проезда Александровский проспект

С завтрашнего дня, 10 ноября, в Одессе будет временно закрыт для проезда Александровский проспект.

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Как пояснили в мэрии города, это связано с проведением работ по реконструкции участка тепловой сети.

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Где и когда будет закрыт одесский Александровский проспект?

В частности, движение автотранспорта будет запрещено на таких участках проспекта:

  • с 10 по 17 ноября 2021 года – на участке пр. Александровского, от ул. Успенской до сквера Старобазарного;
  • с 12 по 24 ноября 2021 года – на участке просп. Александровского, от ул. Успенской до ул. Троицкой (в направлении ул. Успенской);
  • с 08.00 20 ноября до 08.00 22 ноября 2021 года – на участке ул. Успенской, в пределах просп. Александровского.

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Напомним, в середине октября на Александровском проспекте стартовали ранее обещанные ремонтные работы.

Как рассказывала “Одесская жизнь”, коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» объявило тендер на реконструкцию участка теплосети на Александровском проспекте. Речь идет об участке проспекта от Старобазарного сквера до улицы Успенской.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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