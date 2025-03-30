Нужно признать, что проблемы в коммунальных хозяйствах существовали еще задолго до большой войны. Причем как для городских, так и для сельских ЖКХ они одинаковые – это энергоемкость и низкая эффективность.

Основные услуги, которые сегодня предоставляют сельские коммунальщики населению, – это водоснабжение, обслуживание водопроводных сетей, канализационных систем и вывоз мусора. Однако на самом деле их гораздо больше – это благоустройство, ямочные ремонты дорог, уличное освещение, упорядочивание свалок, кладбищ, парковых зон, озеленение территорий и так далее.

При этом нужно учитывать изношенность систем водоснабжения, нехватку техники, возникновение аварийных ситуаций и низкую зарплату – и можно увидеть реальную картину быта работников ЖКХ.

Проблема номер один – чем напоить корову?

Когда начались отключения света, еще одно, с чем столкнулись коммунальщики, – это отсутствие дополнительных ресурсов энергоснабжения для водоснабжения.

Если до отключений света люди в селе как-то приспособились, то отсутствие воды стало проблемой номер один. Ведь для того, чтобы напоить одну корову, в день нужно минимум 4-5 ведер воды. Колодцев в селах почти не осталось, а маленькие реки из-за засухи совсем высохли. Поэтому возникла необходимость обеспечения водяных скважин альтернативными средствами энергоснабжения.

Вторая проблема – нехватка рабочих рук. Зарплата работников в коммунальных хозяйствах невелика, в основном на уровне минимальной. А чтобы получить бронь, работник должен зарабатывать не менее двадцати тысяч гривен. Несмотря на то, что коммунальники отвечают за важные коммуникации, забронировать их почти невозможно. Поэтому в коммунальных службах не хватает специалистов-мужчин.

Третья – недостаток финансирования. Во время войны людям не хватает денег, чтобы своевременно платить за коммунальные услуги, следовательно увеличилось количество должников. Это нагрузило местные бюджеты громад, которые компенсируют коммунальщикам часть затрат на энергоснабжение скважин.

И четвертой проблемой является нехватка спецтехники.

Не повышаем тарифы, чтобы не бить по карману

О том, как решают эти проблемы в Бессарабской и Буджакской громадах, рассказали представители власти и руководители коммунальных хозяйств.

Алексей Судак, заместитель главы Бессарабского поселкового совета по вопросам жилищно-коммунальных услуг, благоустройства и гуманитарных вопросов:

– Бессарабскую громаду обслуживают семь коммунальных хозяйств. С началом войны мы сделали ставку на мощные электростанции. Часть из них мы приобрели за счет местного бюджета, большинство нам предоставили благотворительные фонды. На сегодняшний день все коммунальные хозяйства обеспечены генераторами. Что касается техники, то мы приобрели автогрейдер, мусоровоз, ассенизаторскую машину, подъемный кран, планируем купить экскаватор. Но этого все равно недостаточно для решения проблем. Учитывая, что сельские коммунальники еще ремонтируют дороги, упорядочивают свалки.

Все наши коммунальные службы – неприбыльные и живут за счет дотаций от громады, а это – миллионы. Также у нас много устаревших водопроводов. Мы заменили все насосы, но средств на то, чтобы сделать новый водопровод, в бюджете нет. Но тарифы на воду не повышаем, понимая, что это еще сильнее ударит по карману людей. Кроме коммунальных хозяйств в громаде при каждом старостате есть работники по благоустройству. В Бессарабском их тринадцать, в Соборном – восемь, в селах – два-три.

Забронировали мужчин

Александр Руссу, руководитель КП «Побутовец», поселок Соборное:

– У нас 12 работников. Из техники есть старенький трактор, экскаватор, автобус, мотоблок. Еще есть ритуальная машина. В прошлом году мы приобрели мотоблок – он очень выручает. В ближайшее время получим мусоровоз. Есть два мощных генератора. Поселок большой – 3000 жителей и 1200 жилых дворов. Есть три скважины, водоснабжение круглосуточное. Раньше Соборное было одним из самых загрязненных поселков Тарутинщины, а сейчас мы наладили бесперебойный сбор мусора. Кстати, нам удалось забронировать часть работников. И это важно, ведь я не могу, например, заставить женщин стоять по колено в воде и ремонтировать водопровод, выполнять слесарные или сварочные работы.

Ни недели без аварий

Максим Арабаджи, директор Бессарабского КП «ВУЖКГ»:

– У нас работают тридцать человек. Кроме Бессарабского, мы обслуживаем Красное, Калачевку, Слободку, Виноградовку, Ярославовку, Прикордонное. Объем работы очень большой. Из техники имеем подъемный кран, экскаватор, мусоровоз, ассенизаторскую машину, грейдер, три трактора. В марте громада выделила средства на покупку экскаватора, сейчас объявлен тендер, ищем варианты. Все работники – универсалы: по мере необходимости сварщик садится за трактор, слесарь – за руль машины, я работаю на грейдере, экскаваторе. Именно благодаря универсальности мы и «выезжаем»: если авария – работаем все вместе.

Самыми проблемными являются Красное и Бессарабское – здесь до сих пор действует водопровод, построенный бессарабскими немцами. Ему уже около ста лет. Так что не проходит и недели без аварий. На проведение нового водопровода средства не предусмотрены ни в местном, ни в областном бюджетах. За воду люди платят, но пытаются где-то обмануть, делают «левые» врезки, поливают огороды. Приходится ругаться.

Еще о чем нужно подумать – это о предоставлении ритуальных услуг. В селах этого не хватает. В громаде есть ритуальная машина, но было бы хорошо, если бы мы могли предоставлять полный комплекс услуг. А то у людей горе, а они бегают, ищут копателей, гроб и многое другое.

Вместо генераторов – солнечные станции

Дмитрий Куруч, заместитель главы Буджакской громады:

– У нас работают пять коммунальных хозяйств, которые обслуживают несколько сел. Как только образовалась громада, мы сразу купили пять тракторов с различными агрегатами, автогрейдер, два автобуса, мотоблоки – они очень удобны в селе. С началом войны и отключений света обеспечили все коммунальные предприятия генераторами. Водоснабжение налажено хорошо. К сожалению, пока не удалось наладить по всей громаде вывоз мусора.

Отсутствие света нас многому научило – генераторы требуют много топлива, поэтому не являются эффективными. Поэтому мы работаем над получением льготного кредита для покупки 14 солнечных станций. Их установим на водонапорных башнях в селах, на больших школах, больнице. Рассмотрение документов уже завершено и согласовано банком.

Как убедить людей платить?

Павел Якимов, директор КП «Лесное»:

– У нас восемь работников. Конечно, это мало, поэтому мы сотрудничаем с Центром занятости, который ежеквартально направляет людей на общественно полезные работы. В основном это женщины, которых мы привлекаем к работам по благоустройству, наведению порядка.

Водоснабжение в всех селах круглосуточное, но на сегодня есть проблемы в Николаевке. Здесь долгое время водоснабжение обеспечивало сельхозпредприятие, и люди не платили за воду. После подорожания света хозяевам это стало невыгодно, и теперь водопровод передается нам, при этом в плохом состоянии. В прошлом месяце все заработанные средства пришлось потратить на ремонт, и коммунальщики остались без зарплаты. Кроме этого, нужно еще убедить людей, что теперь они должны платить за воду, устанавливать счетчики. А это непросто. Конечно, хотелось бы зарабатывать больше. У нас есть новый трактор, чтобы предоставлять, например, дополнительные услуги, но нужны еще навесные грабли, тюкопрес. В целом, была бы техника, было бы намного легче. Работы хватает – у нас на две руки десять дел.

Несемся за ценами и не успеваем

Иван Могулюк, директор КП «Высочанское 2»:

– Первое, что мы сделали, – наладили вывоз мусора и

/p>

Александр Руссу

Александр Руссу, руководитель КП «Побутовец», поселок Соборное:

– У нас 12 работников. С техникой есть старенький трактор, экскаватор, автобус, мотоблок. Еще есть ритуальная машина. В прошлом году мы приобрели мотоблок – он очень выручает. В ближайшее время получим мусоровоз. Есть два мощных генератора. Поселок большой – 3000 жителей и 1200 жилых дворов. Есть три скважины, водоснабжение круглосуточное. Раньше Соборное было одним из самых загрязненных поселков Тарутинщины, а сейчас мы наладили бесперебойный сбор мусора. Кстати, нам удалось забронировать часть работников. И это важно, ведь я не могу, например, заставить женщин стоять по колено в воде и ремонтировать водопровод, выполнять слесарные или сварочные работы.

Ни недели без аварий

Максим Арабаджи

Максим Арабаджи, директор Бессарабского КП «ВУЖКГ»:

– У нас работают тридцать человек. Кроме Бессарабского, мы обслуживаем Красное, Калачевку, Слободку, Виноградовку, Ярославовку, Прикордонное. Объем работы очень большой. С техникой имеем подъемный кран, экскаватор, мусоровоз, ассенизаторскую машину, грейдер, три трактора. В марте громада выделила средства на покупку экскаватора, сейчас объявлен тендер, ищем варианты. Все работники – универсалы: по мере необходимости сварщик садится за трактор, слесарь – за руль машины, я работаю на грейдере, экскаваторе. Именно благодаря универсальности мы и «выезжаем»: если авария – работаем все вместе.

Самыми проблемными являются Красное и Бессарабское – здесь до сих пор действует водопровод, построенный бессарабскими немцами. Ему уже около ста лет. Так что не проходит и недели без аварий. На проведение нового водопровода средства не предусмотрены ни в местном, ни в областном бюджетах. За воду люди платят, но пытаются где-то обмануть, делают «левые» врезки, поливают огороды. Приходится ругаться.

Еще о чем нужно подумать – это о предоставлении ритуальных услуг. В селах этого не хватает. В громаде есть ритуальная машина, но было бы хорошо, если бы мы могли предоставлять полный комплекс услуг. А то у людей горе, а они бегают, ищут копателей, гроб и многое другое.

Вместо генераторов – солнечные станции

Дмитрий Куруч

Дмитрий Куруч, заместитель главы Буджакской громады:

– У нас работают пять коммунальных хозяйств, которые обслуживают несколько сел. Как только образовалась громада, мы сразу купили пять тракторов с различными агрегатами, автогрейдер, два автобуса, мотоблоки – они очень удобны в селе. С началом войны и отключений света обеспечили все коммунальные предприятия генераторами. Водоснабжение налажено хорошо. К сожалению, пока не удалось наладить по всей громаде вывоз мусора.

Отсутствие света нас многому научило – генераторы требуют много топлива, поэтому не являются эффективными. Поэтому мы работаем над получением льготного кредита для покупки 14 солнечных станций. Их установим на водонапорных башнях в селах, на больших школах, больнице. Рассмотрение документов уже завершено и согласовано банком.

Как убедить людей платить?

Павел Якимов

Павел Якимов, директор КП «Лесное»:

– У нас восемь работников. Конечно, это мало, поэтому мы сотрудничаем с Центром занятости, который ежеквартально направляет людей на общественно полезные работы. В основном это женщины, которых мы привлекаем к работам по благоустройству, наведению порядка.

Водоснабжение в всех селах круглосуточное, но на сегодня есть проблемы в Николаевке. Здесь долгое время водоснабжение обеспечивало сельхозпредприятие, и люди не платили за воду. После подорожания света хозяевам это стало невыгодно, и теперь водопровод передается нам, при этом в плохом состоянии. В прошлом месяце все заработанные средства пришлось потратить на ремонт, и коммунальщики остались без зарплаты. Кроме этого, нужно еще убедить людей, что теперь они должны платить за воду, устанавливать счетчики. А это непросто. Конечно, хотелось бы зарабатывать больше. У нас есть новый трактор, чтобы предоставлять, например, дополнительные услуги, но нужны еще навесные грабли, тюкопрес. В целом, была бы техника, было бы намного легче. Работы хватает – у нас на две руки десять дел.

Несемся за ценами и не успеваем

Иван Могулюк

Иван Могулюк, директор КП «Высочанское 2»:

Первое, что мы сделали, – наладили вывоз мусора и убедили людей, что за это нужно платить. Затем в Высочанском открыли свой столярный цех, где начали изготавливать беседки, садово-парковые лавки и т.д. У нас работает классный столяр Иван Павлюк.

Водоснабжение во всех четырех обслуживаемых селах – бесперебойное, все три скважины работают. Мусорные свалки упорядочены. У предприятия есть трактор с погрузчиком, автогрейдер – при наших дорогах без него не обойтись, мотоблок. Также сотрудничаем с центром занятости.

Вроде бы все хорошо, но финансовой способности мы так и не добились, зарплата так и осталась минимальной. Дело в том, что постоянно растут цены – то на свет, то на горючее. Мы несемся за ними, и только догнали – они снова вверх. В таких условиях коммунальные хозяйства никогда не будут прибыльными.

На фото: Коммунальное хозяйство «Бытовец» получило от ЮНИСЕФ мощный генератор