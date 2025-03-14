Восстановление потребует длительного времени

Россия продолжает систематический энергетический террор Одесской области. За последние три недели по энергосистеме области враг нанес семь массированных дроновых ударов. К тому же агрессор осуществляет повторные атаки на энергетические объекты.

Согласно официальной информации отдела коммуникаций компании «ДТЭК Одесские электросети», разрушения энергообъектов очень значительны и требуют длительного времени на восстановление. Везде, где энергетики имели возможность вернуть свет быстро, — сделали это в течение первых суток.

Самая тяжелая ситуация со светом была в Приморском районе Одессы. Там, где была техническая возможность, специалисты перезаживили клиентов от других линий и распределили нагрузку. Энергетикам удалось восстановить работу оборудования до работоспособного состояния и вернуть свет в дома всех потребителей только через четверо суток, вечером 7 марта. Благодаря их слаженным действиям заживить клиентов удалось на одни сутки раньше — планировалось восстановить электроснабжение 8 марта. В части Одесского района области специалисты восстановили электроснабжение для населения за трое суток. В течение прошлой недели энергетики вернули свет в дома 143 тысяч семей.

Пока нет света в южной части района — Совиньоне и прилегающих к нему территориях. Ремонтные работы продолжаются там до сих пор. Энергетики работают ежедневно. Но временно без электроснабжения оказались около 1000 клиентов.

В целом с начала полномасштабной войны энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для более 1,9 миллиона клиентов, обесточенных из-за вражеских атак. Причем некоторым из них возвращали свет дважды и даже больше раз.

Сейчас в Одессе ограничений потребления света нет. Графики стабилизационных отключений не применяются.

Вместо ракет — беспилотники

Сегодня во время обстрелов энергетической инфраструктуры Украины Россия использует тактику, отличающуюся от той, что привела к блэкаутам в прошлые годы. Ранее враг атаковал электроподстанции и трансформаторы, расположенные по всей стране. Сейчас, по словам руководителя отдела коммуникаций «Укрэнерго» Марии Цатурян, россияне бьют по пяти-шести энергетическим объектам в одном регионе таким же количеством ракет или дронов, которое применяли во время массированных ударов в прошлые годы. И, если раньше для атак использовали высокоточные баллистические ракеты, то сегодня, чтобы сократить расходы на дорогостоящую баллистику, россияне атакуют беспилотниками.

На одну цель враг направляет несколько шахедов. И если небольшие подстанции можно окружить защитными сооружениями, то большие защитить таким образом невозможно. А их восстановление требует нескольких месяцев или лет.

— Но даже если мы имеем защищенную трансформаторную подстанцию, то когда 5-10 шахедов летят на одну цель, защитные сооружения не выдерживают, — отмечает эксперт по энергетике Ольга Кошарная.

Сейчас под прицелом — трансформаторы

На сегодня основные усилия враг сосредоточивает прежде всего на распределительно-трансформаторном оборудовании и линиях электропередачи, обеспечивающих «закачку» генерируемой энергии в систему, передачу ее на большие расстояния в распределительную сеть для подачи потребителям.

Эти трансформаторы вместе с необходимым сопутствующим оборудованием расположены в открытых распределительных устройствах электростанций и на крупных узловых электроподстанциях. Такие установки занимают много места — их зачастую практически невозможно обезопасить защитными укреплениями и средствами ПВО.

Огромные участки земли, «напичканные» электрооборудованием, становятся легкой мишенью для вражеских ракет и беспилотников. Восстановить их оборудование достаточно сложно.

Часто довольно сложной проблемой бывает и замена разрушенных вражескими ударами трансформаторов соответствующими устройствами отечественного или зарубежного производства. Ведь в идеале заменяемое оборудование должно быть во всем аналогичным уничтоженному.

— С каждой атакой мы можем восстановить все меньше оборудования. Энергообъекты останавливаются на непрогнозируемый период. И в какой-то момент можно дойти до ситуации, когда нечего будет восстанавливать, — не скрывает эксперт.

Слабое звено украинской энергетики

Энергосистема Одесской области, отмечают специалисты, страдает от российских обстрелов больше других. Дело в том, что здесь отсутствуют собственные источники генерации электроэнергии. К тому же регион несколько изолирован от европейской энергосистемы. Поэтому в случае очередных российских атак отключения электричества в Одесской области могут длиться дольше, чем в других областях. Причины — значительные повреждения энергетической инфраструктуры и ограничения передачи электроэнергии в направлении юга страны.

Подтверждают эту информацию и наши источники в «Укрэнерго». Специалист не скрывает, что Одесская область — самое слабое звено в украинской энергосети. И сейчас находится в худшем состоянии в стране по энергетике. Полностью разбиты четыре энергообъекта. Уничтожены понижающие трансформаторы — установки большой мощности, используемые для снижения напряжения в электросетях для дальнейшей подачи энергии потребителям. К сожалению, ремонту они не подлежат. И при самых позитивных прогнозах — когда есть деньги, техника, люди — на замену оборудования нужно, как минимум, около полугода. Доставка и установка оборудования, его подключение и тестирование занимает очень много времени. А то, что сегодня работает, находится в плачевном состоянии.

Так что расслабляться одесситам не стоит. А тем, кто имеет возможность, есть смысл подумать об альтернативных источниках электроэнергии.

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