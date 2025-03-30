Об этом предупреждает владельцев собак местный зооволонтер Роман Таранухин.

По его словам, все случаи произошли за последние 10 дней. У всех заболевших животных отмечали тяжелые поражения нервной системы. Две собаки не выжили, еще одна сейчас находится под наблюдением ветеринаров.

В то же время, напоминает волонтер, инкубационный период болезни может длиться до 40 дней, то есть на улицах города могут быть другие зараженные животные.

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Роман Таранухин предупреждает: лечения от этой болезни практически нет, и заболевшее животное медленно и тяжело умирает.

Он настоятельно призывает владельцев собак сделать им прививки и ограничить выгул.

Ранее сообщалось, что в Арцизе происходит массовая травля животных, в том числе стерилизованных, на что местная власть никак не реагирует.