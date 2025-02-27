Когенерационные машины были предоставлены немецкими партнерами через Агентство GIZ. Они рассчитаны на обеспечение работы квартальных котельных и позволят КП «Теплоснабжение города Одесса» отказаться от дизельных генераторов во время отключений электроэнергии. Это будет способствовать стабильности теплоснабжения и уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.

По словам мэра, впереди еще проектирование, установка и подключение установок. Однако он выразил уверенность, что до начала нового отопительного сезона город сможет воспользоваться новой техникой.

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