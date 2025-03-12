Красное основали немцы-колонисты в 1814 году. В селе есть отдельное немецкое кладбище. За счет бессарабских немцев здесь установлена часовня и мемориальная плита в память о немцах, умерших в селе до 1940 года.

Когда-то село славилось колхозом-миллионером, и именно при нем здесь были построены Дом культуры, школа, админздание и тому подобное. Однако и сегодня Красное является одним из цветущих сел бывшей Тарутинщины.

Как немец по старой карте свой дом нашел

О том, как уважают красненцы свою историю, рассказывает историко-краеведческий музей, расположенный в лицее. Экскурсию желающим проведет Татьяна Узун, директор лицея.

директор школы Татьяна Узун

— У нас много интересных экспонатов, но самым раритетным является карта конца девятнадцатого века, которую мы отыскали вместе с нашими друзьями из Германии и полностью ее восстановили. На этой карте обозначены все здания, семьи, которые в них жили, а также колодцы, сады, виноградники, мельницы — тогда их было три: ветряная, водяная, паровая, — рассказывает Татьяна Узун. — Несколько лет назад к нам приезжал потомок семьи, которая жила в нашем селе. На этой карте он отыскал дом, где жили его предки. Он так обрадовался, побежал туда, конечно, там уже давно другой дом, но земля та же. Так он встал на колени и целовал землю. Познакомился с хозяевами, они его в гости пригласили, потом он их. Сейчас, во время войны, потомки бессарабских немцев много помогают жителям села. Мы благодарны им за это, — рассказывает Татьяна.

Также в музее есть большая экспозиция, посвященная героям — защитникам Украины. Есть экспозиции по истории села, школы, посвященные Второй мировой войне и тому подобное.

Главное, чтобы в селе были дети

В Красном детей любят. На каждой улице есть игровые площадки, обустроен большой стадион, тренажеры. В лицее работают секции по волейболу, баскетболу, настольному теннису, есть хореографический кружок, который ведет хореограф Мария Майстерюк, кружок изобразительного искусства.

Детсад посещают 37 детей. Есть одна инклюзивная группа, в ней вместе с воспитательницей работает ассистентка.

— У нас есть один ребенок, которому требуется особое внимание. Мальчик попал к нам в не очень хорошем состоянии, но уже есть прогресс. Ежегодно мы сами делаем ремонт, а родители нам помогают, — рассказывает Евгения Бошняк, заведующая садика.

Родители за детсад не платят — по решению громады как в садике, так и в лицее дети питаются бесплатно.

Красненский лицей считается одним из лучших в громаде. Все классы оборудованы проекторами, ноутбуками, есть большой спортзал, мастерские с токарными, слесарными станками.

— У нас работает достаточно молодой коллектив. А главное — у нас есть дети! Все одиннадцать классов полностью укомплектованы — это очень важно для села. Среди наших учеников есть победители всеукраинских, областных конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований, — рассказывает Татьяна Узун.

Коровы недоедены, а женщины поют

Народный вокальный коллектив «Веснянка» — гордость Красного. Коллектив женский, а руководит им Владимир Попов. В следующем году «Веснянке» исполняется 40 лет. Участницам коллектива от 55 до 70 лет.

— В коллективе одиннадцать певиц. Помню времена, когда за ними мужчины на репетиции бегали, ругались, что «дома куча работы, дети одни, корова не доена». Сейчас мы немного постарели (смеется), мужчины привыкли, а дети выросли. На репетиции собираемся дважды в неделю. Звание народного нам присвоили в 2007 году, и каждые три года мы его защищаем — уже шесть раз аттестовались, — рассказывает руководитель.

Репертуар широкий — это как современные, так и народные песни. Поют на украинском, гагаузском, болгарском, немецком, молдавском языках.

— «Веснянка» — это наша семья. Мы всегда помогаем друг другу: где детям свадьбу справить, юбилей, многие стали кумовьями. У нас разные профессии, национальности, но мы — родные люди, — делится Екатерина Добрая, участница «Веснянки» и директор Дома культуры. — Кроме «Веснянки», у нас есть вокальный дуэт «Гармония», группа «Паричка», детская танцевальная группа «Волшебная чашка», солистки Эля Иоргачева, Татьяна Братан.

Чудо-печка Ларисы

Лариса Порумбрика

Лариса Порумбрика готовит для самых маленьких — воспитанников детсада. Кухня, где она колдует, — пример для каждой хозяйки. Особая гордость Ларисы — чудо-печь, выложенная из красного кирпича.

— Печкой пользуюсь, когда наступают холода, сама ее топлю дровами. А как она меня выручает, когда выключают свет! Печка очень хорошая, — хвастается Лариса.

В этот день Лариса готовила на завтрак творожную запеканку, на обед — борщ с мясом, салат с зеленым горошком и морковью, кашу пшеничную, компот, а на ужин — запеченную курицу.

— Продуктами мы обеспечены хорошо. Дети едят с удовольствием и всегда меня благодарят. Их любимое блюдо — творожная запеканка.

Пока что врачи в село не спешат

фельдшер Наталья Фомина

Фельдшера ФАПа Наталью Фомину я встретила после очередного вызова. Наталья закончила Белгород-Днестровское медучилище. Каждый ее рабочий день начинается с приема, а после одиннадцати она бегает по вызовам. Красное — село немаленькое, так что за день километров десять «наматывает».

Перед приемной замечаю объявление.

— Это перечень лекарств, которые мы предоставляем бесплатно. Ежеквартально Красный Крест нам передает жизненно необходимые лекарства. Аптеки в селе нет, и это очень выручает, — объясняет Наталья, — Также есть бесплатные тесты на гепатит, ВИЧ, ковид, для проверки уровня глюкозы. Основная моя работа — это вызовы. В селе есть люди лежачие, онкобольные. Кроме меня в ФАПе еще работает младшая медсестра Евгения Высоцкая.

В ФАПе очень ждут врача — в правом крыле здания для него оборудовали двухкомнатную квартиру. Вот только врачи в село, к сожалению, не спешат.

Мастерицей меня сделала бедность

мастерица Людмила Иванова

Возле парка на детской площадке можно увидеть граффити на стенах, расписанные панно украшают вестибюль Дома культуры. Эту красоту создала художественный руководитель Дома культуры Людмила Иванова. Людмила имеет много талантов — она танцует, поет, рисует, шьет костюмы.

Людмила Иванова

— Заняться рукоделием меня заставила бедность. Я из многодетной семьи — нас у родителей было шестеро. Мы со старшей сестрой как-то увидели на обложке журнала куклу Барби, и так нам захотелось такую куклу иметь. Из проволоки сделали «скелет», обмотали его, смоделировали лицо, руки, ноги, сшили одежду, сапоги. Получилось очень классно. Так я и начала заниматься пошивом одежды, кроме этого еще росписью, вышивкой, создаю декорации, сценические костюмы. Недавно сшила для детского кружка два комплекта костюмов. Творчество для меня все. Кстати, моя сестра стала профессиональной художницей.

Гагаузы напрасно не болтают — они делают

Екатерина Добрая директор дома культуры

В бывшем Тарутинском районе есть два села, где живут преимущественно гагаузы, — это Красное и Подгорное.

Какие же они, гагаузы? Это я спросила у Екатерины Доброй.

— Я чистая гагаузка. Как и принято у гагаузов, живем мы вместе с родителями мужа. Свекровь моя — молдаванка, а свекор — гагауз. Однако порядки в семье — гагаузские, потому что на женщине какой бы национальности не женился гагауз, все равно главным будет он. Мы люди прямые, всегда держим слово, напрасно не болтаем и очень дружелюбны. Как говорят: «Если вы побьете одного гагауза, знайте, что драться к вам придет все село». А еще довольно упрямые и чрезвычайно мастеровитые. Гагаузы классные строители. Поэтому если живешь с гагаузом или гагаузкой, должен быть готовым к «вечному ремонту».

В семье разговариваем на гагаузском. Язык, кстати, универсальный — мы понимаем друг друга и с турками, и с татарами, туркменами, азербайджанцами, узбеками. И мы искренние и всегда рады гостям. Наши любимые праздники — это Хедерлез — Георгиев день и Касим — Дмитриев день, — рассказала Екатерина. — Так что приезжайте к нам, всегда радушно встретим.

Рецепт творожной запеканки от Ларисы Порумбрики

Ингредиенты:

творог кисломолочный — 1 кг

манная крупа — 100 г

яйца — 7 шт.

сахар — 1 ст.

масло сливочное — 100 г

изюм — 1 ст.

ванилин по вкусу

Приготовление:

Творог взбиваем блендером, добавляем манную крупу, яйца, сахар, масло, ваниль и хорошо взбиваем блендером. Затем добавляем изюм. Смазываем противень маслом, присыпаем манкой, высыпаем смесь и выпекаем 40 минут.

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