Ключевые моменты:

В Одессе однокомнатные квартиры подорожали на 25% за год;

Больше всего выросла аренда трёхкомнатных квартир — +40%;

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Одессе составляет 10 тыс. грн в месяц.

Аренда в Одессе дорожает быстрее, чем в большинстве регионов

Одесса стала одним из лидеров по темпам роста цен на аренду жилья в Украине. Об этом свидетельствуют данные портала ЛУН, опубликованные в начале февраля 2026 года.

По информации аналитиков, в Одессе однокомнатные квартиры за год подорожали на 25%. По состоянию на начало года средняя стоимость аренды «однушки» в городе составляет около 10 тысяч гривен в месяц.

Двухкомнатные квартиры в Одессе стоят в среднем 13 тысяч гривен в месяц, что на 18% больше, чем год назад. При этом наиболее динамичный рост зафиксирован в сегменте трёхкомнатного жилья — +40% за год. Это один из самых высоких показателей подорожания среди украинских городов.

Для сравнения, хотя Ужгород остаётся городом с самой дорогой арендой в абсолютных цифрах, именно Одесса (вместе с Харьковом) демонстрирует самые высокие темпы роста ставок.

Несмотря на повышение цен, аренда в Одессе всё ещё существенно дешевле, чем в западных регионах страны или в отдельных районах Киева. Однако годовая динамика свидетельствует о росте спроса и постепенном выравнивании стоимости жилья.

Аналитики ЛУН формируют данные на основе открытых объявлений об аренде жилья, что позволяет отслеживать рыночные тенденции в режиме реального времени.

