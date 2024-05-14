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Как мать героя «на щите» добивается помощи нашим защитникам (видео)

Как мать героя «на щите» добивается помощи нашим защитникам (видео)

Вот уже девять месяцев они выходят на акцию протеста возле одесской мэрии, напоминая властям о том, что в дни войны намного важнее поддержать наших Защитников, чем тратить миллионы бюджетных средств на сомнительные тендеры и закупки. Их лозунг: «Безразличие убивает!» В их числе – и матери тех, кто вернулся домой «на щите»… С некоторыми из них пообщалась корреспондент «Одесской жизни».

«Он два часа лежал и истекал кровью»

Артем Орлянский (позывной «Торнадо») служил в 95-й десантно-штурмовой бригаде в специальном подразделении разведчиков. Он пошел воевать в марте 2023 года. Бойца отобрали в разведгруппу по физическим данным, хотя, по словам его матери Ирины, он мог бы пойти в войска ПВО, потому что прослужил там год.

«Они с ребятами ходили на очень опасные задачи – так что из группы мало кто остался»,

– добавила женщина.

Артем погиб в селе Ольшане Купянского района Харьковской области 13 августа 2023 года.

«Артем с группой возвращались с задания, их засекли дронами и обстреляли кассетными снарядами. Сын получил ранение правой руки и ноги, сам наложил турникеты, но они сломались. Он два часа лежал и истекал кровью»,

– рассказала о гибели сына Ирина.

Артему Орлянскому навсегда останется 32 года. Помимо матери, у него остались отец и две младшие сестренки.

По словам матери погибшего воина, Артем с детства занимался спортом, был чемпионом Европы по карате, работал в охранном агентстве, хорошо владел оружием.

«Он всегда светился и улыбался, обожал природу, животных и археологию. Жил очень активно, наверное, знал, что будет такой век короткий. Только внуков нам не оставил… Я до последнего не знала, где он находится. Говорил, что тренирует ребят на учениях. Потом оказалось, что мой сын вынес раненого побратима через минное поле и вот-вот должен был уйти в отпуск. И тут вдруг нам принесли похоронку»,

– вспоминает женщина.

Ирина уверена: ее сын погиб из-за отсутствия дронов и поддержки разведчиков и мог бы выжить, если бы турникеты были надлежащего качества.

«Нас убивает не только россия»

После потери сына Ирина начала выходить на мирную акцию «Кофе на Думской».

«Я была в горе, а когда увидела нелепые тендеры города, меня это еще больше возмутило. Вышла на улицу с портретом погибшего сына, это был крик моей души»,

– говорит мать Защитника.

По ее словам, поначалу она была уверена, что к протестующим выйдет мэр Одессы или хотя бы кто-то из властьимущих, но они попросту «попрятались за колоннами мэрии».

«Нас убивает не только россия, но и коррупция у власти и среди военных. То, что государство закупило некачественные турникеты, привело ко многим смертям. Также тело моего сына транспортировали из Чугуева в Одессу без рефрижератора, в обычной «Газели». Он восемь дней пролежал в ангарах с сотнями тел других погибших воинов при неподходящей температуре. Независимый судмедэксперт подтвердил это. И это такое отношение к Героям на щите?.. Поэтому мы выходим на улицу и просим людей начали контролировать тендеры, чтобы хотя бы 20% из бюджета города уходило на помощь ВСУ»,

– говорит Ирина.

«Мать – это та, которая не только родила»

Еще одна проблема, на которую обращает внимание Ирина, – это отношение к тем, кто получил или не получил удостоверение члена семьи погибшего.

«Я считаю, что мать – это та, которая не только родила, но и вырастила ребенка. Недавно со мной связалась женщина и попросила о помощи в получении какой-либо государственной помощи. Когда-то она стала опекуном для парня и его братьев. В возрасте 21 года он погиб на войне, а женщине не дают статус члена семьи погибшего. Это несправедливо! Вообще люди реагируют на черное удостоверение, будто их обокрали. Есть мамы, которые завидуют мне, что я похоронила сына, что получила статус семьи погибшего. У многих дети пропали без вести, некоторые знают, где лежит тело ребенка, но забрать его не могут… Нам важно, чтобы наших детей помнили, чтобы было уважение. Я всем мамам советую помогать, молиться и надеяться»

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Редакция ПРОФИЛЬ
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