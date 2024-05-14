Как мать героя «на щите» добивается помощи нашим защитникам (видео)

«Он два часа лежал и истекал кровью»

Артем Орлянский (позывной «Торнадо») служил в 95-й десантно-штурмовой бригаде в специальном подразделении разведчиков. Он пошел воевать в марте 2023 года. Бойца отобрали в разведгруппу по физическим данным, хотя, по словам его матери Ирины, он мог бы пойти в войска ПВО, потому что прослужил там год.

«Они с ребятами ходили на очень опасные задачи – так что из группы мало кто остался»,

– добавила женщина.

Артем погиб в селе Ольшане Купянского района Харьковской области 13 августа 2023 года.

«Артем с группой возвращались с задания, их засекли дронами и обстреляли кассетными снарядами. Сын получил ранение правой руки и ноги, сам наложил турникеты, но они сломались. Он два часа лежал и истекал кровью»,

– рассказала о гибели сына Ирина.

Артему Орлянскому навсегда останется 32 года. Помимо матери, у него остались отец и две младшие сестренки.

По словам матери погибшего воина, Артем с детства занимался спортом, был чемпионом Европы по карате, работал в охранном агентстве, хорошо владел оружием.

«Он всегда светился и улыбался, обожал природу, животных и археологию. Жил очень активно, наверное, знал, что будет такой век короткий. Только внуков нам не оставил… Я до последнего не знала, где он находится. Говорил, что тренирует ребят на учениях. Потом оказалось, что мой сын вынес раненого побратима через минное поле и вот-вот должен был уйти в отпуск. И тут вдруг нам принесли похоронку»,

– вспоминает женщина.

Ирина уверена: ее сын погиб из-за отсутствия дронов и поддержки разведчиков и мог бы выжить, если бы турникеты были надлежащего качества.

«Нас убивает не только россия»

После потери сына Ирина начала выходить на мирную акцию «Кофе на Думской».

«Я была в горе, а когда увидела нелепые тендеры города, меня это еще больше возмутило. Вышла на улицу с портретом погибшего сына, это был крик моей души»,

– говорит мать Защитника.

По ее словам, поначалу она была уверена, что к протестующим выйдет мэр Одессы или хотя бы кто-то из властьимущих, но они попросту «попрятались за колоннами мэрии».

«Нас убивает не только россия, но и коррупция у власти и среди военных. То, что государство закупило некачественные турникеты, привело ко многим смертям. Также тело моего сына транспортировали из Чугуева в Одессу без рефрижератора, в обычной «Газели». Он восемь дней пролежал в ангарах с сотнями тел других погибших воинов при неподходящей температуре. Независимый судмедэксперт подтвердил это. И это такое отношение к Героям на щите?.. Поэтому мы выходим на улицу и просим людей начали контролировать тендеры, чтобы хотя бы 20% из бюджета города уходило на помощь ВСУ»,

– говорит Ирина.

«Мать – это та, которая не только родила»

Еще одна проблема, на которую обращает внимание Ирина, – это отношение к тем, кто получил или не получил удостоверение члена семьи погибшего.

«Я считаю, что мать – это та, которая не только родила, но и вырастила ребенка. Недавно со мной связалась женщина и попросила о помощи в получении какой-либо государственной помощи. Когда-то она стала опекуном для парня и его братьев. В возрасте 21 года он погиб на войне, а женщине не дают статус члена семьи погибшего. Это несправедливо! Вообще люди реагируют на черное удостоверение, будто их обокрали. Есть мамы, которые завидуют мне, что я похоронила сына, что получила статус семьи погибшего. У многих дети пропали без вести, некоторые знают, где лежит тело ребенка, но забрать его не могут… Нам важно, чтобы наших детей помнили, чтобы было уважение. Я всем мамам советую помогать, молиться и надеяться»

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