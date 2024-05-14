«Сливал» рашистам информацию о последствиях ракетной атаки: в Одессе задержали наводчика вражеских ракет

По данным пресс-службы СБУ, в Одессе задержан очередной участник агентурной группы фсб россии, которая действовала в разных регионах Украины. Члены группы корректировали ракетные удары по Киеву, Одессе, а также по Житомирской и Полтавской областям. Двое агентов вражеской группы были задержаны в результате спецоперации СБУ еще в марте.

По материалам дела, задержанный в Одессе «отчитывался» фсб рф о последствиях двойного ракетного удара агрессора по городу 15 марта. Тогда рашисты атаковали жилой квартал города двумя баллистическими ракетами «Искандер». Первая ракета попала в гражданскую застройку, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей. А когда на место происшествия прибыли спасатели, работники скорой помощи и журналисты, оккупанты нанесли повторный удар.

После вражеского обстрела агент обходил территорию вблизи поврежденных построек и скрыто фиксировал последствия «прилета». Затем он отправил мессенджером в фсб соответствующие медиафайлы со своими комментариями, в том числе по ориентировочному количеству погибших.

В дальнейшем преступник готовил серию воздушных ударов россиян по местным больницам, а также подразделениям Госпогранслужбы, Национальной гвардии и ГСЧС. Впрочем, сотрудники СБУ предотвратили это и задержали российского агента в его собственном доме – вражеским агентом оказался 27-летний житель временно оккупированного Энергодара, который через полгода после захвата города уехал в Одессу.

В начале этого года переселенца завербовал кадровый сотрудник управления фсб по москве и московской области. Его личность уже установлена Службой безопасности.

За сотрудничество с российской спецслужбой предатель получал от нее денежное «вознаграждение», поступавшее на его банковские реквизиты.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении госизмены в условиях военного положения.

Сейчас наводчик пребывает под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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