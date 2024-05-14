В бою с оккупантами погиб авиаинженер из Одесской области

Трагическая весть всколыхнула Сафьяновскую громаду – в бою с российскими оккупантами погиб житель села Новая Некрасовка Анатолий Скиба.
Об этом сообщает Сафьяновская сельская территориальная громада.
Старший инженер инженерно-авиационной службы, майор Анатолий Скиба погиб во время выполнения боевого задания в Васильковском районе Днепропетровской области.
Сафьяновский сельсовет выражает искренние слова соболезнования семье погибшего:
«Пусть опека Всевышнего облегчит горечь потери дорогого человека, погибшего воина, мужественно защищая Украину. Больно… Война уносит лучших! Вечная память Герою».
О дате и времени встречи Защитника будет сообщено дополнительно.
«Одесская жизнь» сообщала, что при выполнении боевых задач на Донбассе без вести пропали семь воинов добровольческого стрелкового батальона «Черноморская Сечь».