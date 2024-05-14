Новости Одессы и Одесской области

В бою с оккупантами погиб авиаинженер из Одесской области

В бою с оккупантами погиб авиаинженер из Одесской области

Трагическая весть всколыхнула Сафьяновскую громаду – в бою с российскими оккупантами погиб житель села Новая Некрасовка Анатолий Скиба.

Об этом сообщает Сафьяновская сельская территориальная громада.

Старший инженер инженерно-авиационной службы, майор Анатолий Скиба погиб во время выполнения боевого задания в Васильковском районе Днепропетровской области.

Сафьяновский сельсовет выражает искренние слова соболезнования семье погибшего:

«Пусть опека Всевышнего облегчит горечь потери дорогого человека, погибшего воина, мужественно защищая Украину. Больно… Война уносит лучших! Вечная память Герою».

О дате и времени встречи Защитника будет сообщено дополнительно.

«Одесская жизнь» сообщала, что при выполнении боевых задач на Донбассе без вести пропали семь воинов добровольческого стрелкового батальона «Черноморская Сечь».

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua