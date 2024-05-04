«Безразличие убивает»: жены, матери и дочери защитников снова вышли на акцию протеста (фоторепортаж)

На этой акции побывала и корреспондент «Одесской жизни».

Стоит отметить, что акция немного сменила свой формат: сначала протестующие против распределения средств из городского бюджета во время войны на непонятные тендеры как обычно собрались у здания мэрии, возле недавно установленной здесь скульптуры «Прозрение», а затем решили пройти по центру Одессы с лозунгами: безразличие убивает!

Напомним, акция на Думской проходит еженедельно по субботам с августа прошлого года.

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