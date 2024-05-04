«Безразличие убивает»: жены, матери и дочери защитников снова вышли на акцию протеста (фоторепортаж)

Сегодняшняя суббота, 4 мая 2024 – предпраздничная. И многих одесситов наверняка захватила предпасхальная круговерть… Но есть у нас и неравнодушные граждане, которые даже сегодня не перестают напоминать властям о важности выделения денег для ВСУ. И в первую очередь это матери, жены и дети наших защитников, которые и эту Пасху проведут в окопах «на нуле».
На этой акции побывала и корреспондент «Одесской жизни».
Стоит отметить, что акция немного сменила свой формат: сначала протестующие против распределения средств из городского бюджета во время войны на непонятные тендеры как обычно собрались у здания мэрии, возле недавно установленной здесь скульптуры «Прозрение», а затем решили пройти по центру Одессы с лозунгами: безразличие убивает!
Напомним, акция на Думской проходит еженедельно по субботам с августа прошлого года.
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