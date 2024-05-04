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«Безразличие убивает»: жены, матери и дочери защитников снова вышли на акцию протеста (фоторепортаж)

«Безразличие убивает»: жены, матери и дочери защитников снова вышли на акцию протеста (фоторепортаж)

Сегодняшняя суббота, 4 мая 2024 – предпраздничная. И многих одесситов наверняка захватила предпасхальная круговерть… Но есть у нас и неравнодушные граждане, которые даже сегодня не перестают напоминать властям о важности выделения денег для ВСУ. И в первую очередь это матери, жены и дети наших защитников, которые и эту Пасху проведут в окопах «на нуле».

На этой акции побывала и корреспондент «Одесской жизни».

Акция протеста на Думской 4 мая 2024-2

Акция протеста на Думской 4 мая 2024-3

Акция протеста на Думской 4 мая 2024-4

Акция протеста на Думской 4 мая 2024-5

Акция протеста на Думской 4 мая 2024-6

Стоит отметить, что акция немного сменила свой формат: сначала протестующие против распределения средств из городского бюджета во время войны на непонятные тендеры как обычно собрались у здания мэрии, возле недавно установленной здесь скульптуры «Прозрение», а затем решили пройти по центру Одессы с лозунгами: безразличие убивает!

Акция протеста на Думской 4 мая 2024-7

Акция протеста на Думской 4 мая 2024-8

Акция протеста на Думской 4 мая 2024-9

Акция протеста на Думской 4 мая 2024-10

Напомним, акция на Думской проходит еженедельно по субботам с августа прошлого года.

Читайте также: «Кофе на Думской»: чего добиваются одесситы, выходя на еженедельную акцию? (видео, фото).

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Редакция ПРОФИЛЬ
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