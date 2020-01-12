Для щитовидки, зрения и при гастрите: от чего лечит морковь

Еще Гиппократ и Гален предлагали употреблять морковь от многих заболеваний – куриной слепоты, кашля, в качестве противовоспалительного и болеутоляющего средства, а также против геморроя и при проблемах с почками.

Если вы почувствовали, что организм быстро утомляется, что вас все раздражает, не торопитесь пить таблетки. Попробуйте два-три раза в день употреблять морковь. Это не только улучшит общее самочувствие, но и поможет восстановить силы после инфаркта миокарда.

Также ежедневное употребление моркови обеспечит нормальное функционирование щитовидной железы и благоприятно повлияет на зрение.

При приготовлении супа или борща никогда не кладите морковь, предварительно не поджарив ее на масле. Ведь каротин, содержащийся в этом овоще, только в сочетании с жиром превращается в витамин А, который способствует нормальному обмену веществ.

Морковный сок полезен при малокровии, гастритах со сниженной кислотностью, против глистов (особенно остриц и аскарид). Пить его нужно только с добавлением сливочного и подсолнечного масла или сметаны, чтобы лучше усваивался витамин А. Кстати, клетчатку после отжимания сока не выбрасывайте. Из нее можно сделать вкусные и полезные котлеты, блины или испечь бабку.

Если вы страдаете от запоров, очень полезно перед сном съедать одну морковь, тщательно пережевывая ее. Кроме того, этот овощ поможет восстановить слизистую оболочку желудка и работу кишечника.

Обратите внимание: во время обострения язвы желудка и энтеритов свежая морковь и сок противопоказаны.

Предупреждение: перед применением рецептов обязательно проконсультируйтесь с врачом.

По материалам книги «Зеленая планета»

Фото: delo.ua

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