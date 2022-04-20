Где в Одессе окажут качественную медицинскую помощь?

В этот сложный период многие продолжают нуждаться в медицинской помощи и диагностике, в консультации грамотных специалистов. В то же время, поездка в медицинские клиники может оказаться проблемой. Возникает много вопросов. Как и куда обратиться? Как можно получить консультацию врача дистанционно? Где в дальнейшем пройти необходимую диагностику и лечение?
Мы подготовили небольшой материал-обзор клиник и диагностических центров Одессы, в которые могут обращаться наши жители сейчас.
Медицинские центры Одессы
Медицинский центр «Esperanto MED»
Медицинский центр Esperanto MED – это современная частная клиника, в которую пациенты могут обращаться, чтобы получить консультацию высококвалифицированных врачей, сделать ультразвуковое исследование всех систем и органов организма, электрокардиограмму, видеогастроскопию, видеоколоноскопию, другие необходимые исследования.
Основным направлением стационарного отделения клиники является хирургия одного дня.
Наши гинекологи, хирурги, ЛОР-врачи, маммологи, пластические хирурги, детские хирурги качественно выполнят оперативные вмешательства, применяя современное оборудование. Наши специалисты в своей работе руководствуются самыми современными Европейскими протоколами обследования и лечения. Удобные и уютные условия пребывания, а также доброжелательный и профессиональный медицинский персонал позволят сделать процесс выздоровления быстрым и комфортным.
Esperanto Med — мы лечим человека, а не болезнь.
- Возможность предварительной онлайн-консультации у профильного специалиста: есть
- Стоимость консультации: от 450 до 700 гривен
- Наличие взрослого и детского отделения: принимаем взрослых и детей
- Специальные предложения и скидки: обговариваются индивидуально
Специализация врачей:
Семейный врач. Врач акушер-гинеколог. Врач гинеколог-онколог. Хирург. Хирург-онколог. Сосудистый хирург. Детский хирург. ЛОР (детский, взрослый). Врач УЗИ. Кардиолог. Пластический хирург. Маммолог. Анестезиолог. Врач-эндоскопист.
Часы работы: Работаем каждый день, кроме субботы и воскресенья, с 9.00
Контакты:
- Сайт: esperanto-med.com
- Адрес: улица Тенистая, 9/12
- Телефоны: +38 073-70-57-755, +38 048-70-57-755
- Социальные сети: Instagram, Facebook
Детская поликлиника №6 «Compass»
Compass – это современное государственное медицинское учреждение (КНП “ДМП 6” ОМР), оснащенное новейшим оборудованием.
Пять фактов о Compass:
- поликлиника стала первым учреждением, в котором было заключено 100% деклараций (49 тысяч детей);
- первое медицинское учреждение в г.Одесса, в котором был реализован проект «Поліклініка без черг»;
- в 2017 году был осуществлен капитальный ремонт Compass: реконструкция, закупка современного оборудования, появление фирменного стиля;
- впервые в Украине был открыт учебно-методический Центр Раннего Вмешательства, который сейчас успешно функционирует, оказывая помощь семьям;
- активно развивается направление мобильной паллиативной помощи детям.
Направления работы, специализация врачей:
Услуги: педиатрия, семейная медицина, лабораторная диагностика, ультразвуковая диагностика, гастроэнтерология, дерматология, инфектология, кардиология, неврология, ортопедия и травматология, отоларингология, офтальмология, физиотерапия, фтизиатрия, хирургия, эндокринология, ЛФК, массаж, функциональная диагностика, кабинет неотложных состояний.
- Возможность предварительной онлайн-консультации у профильного специалиста: нет
- Стоимость консультации: бесплатно
- Направления диагностики: лабораторная, ультразвуковая
- Наличие взрослого, детского отделения: только детское отделение
- Специальные предложения, скидки: нет (госклиника оказывает бесплатные услуги (кроме отдельных платных услуг, которые предусмотрены государством))
Часы работы:
- пн-пт: 08:00 — 18:00
- сб: 09:00 — 16:00
- вс: 09:00 — 14:00
Контакты:
- Сайт: www.compass-hub.com.ua
- Адрес: 2 филиала:
- проспект Академика Глушко, 32а
- улица Академика Филатова, 7А
- Телефон: +38 093-509-70-70
- Социальные сети: Facebook, Telegram, Instagram, Youtube
Комплексная клиника «Complimed»
Мы заботимся о своих клиентах и делаем все, чтобы они удовлетворили свои потребности и были здоровыми. Мы используем эффективные методы лечения, работаем с новейшим и качественным оборудованием, в числе которых – уникальный аппарат для денситометрии. Наши сотрудники – опытные профессионалы, специалисты своего дела, которые с уважением относятся к каждому клиенту.
Направления работы, специализация врачей:
гастроэнтерология, гинекология, дерматология, кардиология, неврология, оториноларингология, семейная медицина, хирургия, эндокринология
- Возможность предварительной онлайн-консультации у профильного специалиста: есть
- Стоимость консультации: от 200 грн., консультация семейного врача с декларацией – бесплатная
- Направления диагностики: ультразвуковая диагностика, денситометрия, дуплексное сканирование
- Наличие взрослого, детского отделения: только взрослое
- Специальные предложения, скидки: нет
Часы работы: Пн-пт — 10:00-14:00
Контакты:
- Сайт: complimed.com.ua
- Адрес: г. Одесса, ул. Пастера, 56
- Телефон: +38 068-382-03-03
- Социальные сети: Facebook, Instagram
Офтальмологический центр «GlazCo»
Современный офтальмологический центр, который специализируется на лечении больных катарактой и глаукомой. Высококвалифицированный состав клиники проконсультирует пациентов разных возрастных групп (в т.ч. детей) с различными глазными заболеваниями.
Направления работы, специализация врачей:
лечение катаракты и глаукомы, консультация офтальмолога, ретинолога, специалиста по воспалительной патологии глаза
- Возможность предварительной онлайн-консультации у профильного специалиста: нет
- Стоимость консультации: от 500 грн.
- Направления диагностики: комплексная первичная диагностика, аппаратные исследования
- Наличие взрослого, детского отделения: взрослые и дети
- Специальные предложения, скидки: бесплатная диагностика и консультация для военных ЗСУ
Часы работы:
- пн-пт — с 10:00 до 19:00;
- суббота — с 10:00 до 19:00;
- воскресенье – выходной.
Контакты:
- Сайт: cataract-glaucoma.com.ua
- Адрес: г. Одесса, ул. Тополиная, 26/1 (справа от арки)
- Телефон: +38 050-100-13-42
- Социальные сети: Facebook, Instagram