Где в Одессе окажут качественную медицинскую помощь?

Мы подготовили небольшой материал-обзор клиник и диагностических центров Одессы, в которые могут обращаться наши жители сейчас.

В этот сложный период многие продолжают нуждаться в медицинской помощи и диагностике, в консультации грамотных специалистов. В то же время, поездка в медицинские клиники может оказаться проблемой. Возникает много вопросов. Как и куда обратиться? Как можно получить консультацию врача дистанционно? Где в дальнейшем пройти необходимую диагностику и лечение?

Медицинские центры Одессы

Медицинский центр «Esperanto MED»

Медицинский центр Esperanto MED – это современная частная клиника, в которую пациенты могут обращаться, чтобы получить консультацию высококвалифицированных врачей, сделать ультразвуковое исследование всех систем и органов организма, электрокардиограмму, видеогастроскопию, видеоколоноскопию, другие необходимые исследования.

Основным направлением стационарного отделения клиники является хирургия одного дня.

Наши гинекологи, хирурги, ЛОР-врачи, маммологи, пластические хирурги, детские хирурги качественно выполнят оперативные вмешательства, применяя современное оборудование. Наши специалисты в своей работе руководствуются самыми современными Европейскими протоколами обследования и лечения. Удобные и уютные условия пребывания, а также доброжелательный и профессиональный медицинский персонал позволят сделать процесс выздоровления быстрым и комфортным.

Esperanto Med — мы лечим человека, а не болезнь.

Возможность предварительной онлайн-консультации у профильного специалиста: есть

есть Стоимость консультации: от 450 до 700 гривен

от 450 до 700 гривен Наличие взрослого и детского отделения: принимаем взрослых и детей

принимаем взрослых и детей Специальные предложения и скидки: обговариваются индивидуально

Специализация врачей:

Семейный врач. Врач акушер-гинеколог. Врач гинеколог-онколог. Хирург. Хирург-онколог. Сосудистый хирург. Детский хирург. ЛОР (детский, взрослый). Врач УЗИ. Кардиолог. Пластический хирург. Маммолог. Анестезиолог. Врач-эндоскопист.

Часы работы: Работаем каждый день, кроме субботы и воскресенья, с 9.00

Контакты:

Сайт: esperanto-med.com

esperanto-med.com Адрес : улица Тенистая, 9/12

: улица Тенистая, 9/12 Телефоны : +38 073-70-57-755, +38 048-70-57-755

: +38 073-70-57-755, +38 048-70-57-755 Социальные сети: Instagram, Facebook

Детская поликлиника №6 «Compass»

Compass – это современное государственное медицинское учреждение (КНП “ДМП 6” ОМР), оснащенное новейшим оборудованием.

Пять фактов о Compass:

поликлиника стала первым учреждением, в котором было заключено 100% деклараций (49 тысяч детей); первое медицинское учреждение в г.Одесса, в котором был реализован проект «Поліклініка без черг»; в 2017 году был осуществлен капитальный ремонт Compass: реконструкция, закупка современного оборудования, появление фирменного стиля; впервые в Украине был открыт учебно-методический Центр Раннего Вмешательства, который сейчас успешно функционирует, оказывая помощь семьям; активно развивается направление мобильной паллиативной помощи детям.

Направления работы, специализация врачей:

Услуги: педиатрия, семейная медицина, лабораторная диагностика, ультразвуковая диагностика, гастроэнтерология, дерматология, инфектология, кардиология, неврология, ортопедия и травматология, отоларингология, офтальмология, физиотерапия, фтизиатрия, хирургия, эндокринология, ЛФК, массаж, функциональная диагностика, кабинет неотложных состояний.

Возможность предварительной онлайн-консультации у профильного специалиста: нет

нет Стоимость консультации: бесплатно

бесплатно Направления диагностики: лабораторная, ультразвуковая

лабораторная, ультразвуковая Наличие взрослого, детского отделения: только детское отделение

только детское отделение Специальные предложения, скидки: нет (госклиника оказывает бесплатные услуги (кроме отдельных платных услуг, которые предусмотрены государством))

Часы работы:

пн-пт: 08:00 — 18:00

сб: 09:00 — 16:00

вс: 09:00 — 14:00

Контакты:

Сайт : www.compass-hub.com.ua

www.compass-hub.com.ua Адрес: 2 филиала: проспект Академика Глушко, 32а улица Академика Филатова, 7А

2 филиала: Телефон: +38 093-509-70-70

+38 093-509-70-70 Социальные сети: Facebook, Telegram, Instagram, Youtube

Комплексная клиника «Complimed»

Мы заботимся о своих клиентах и делаем все, чтобы они удовлетворили свои потребности и были здоровыми. Мы используем эффективные методы лечения, работаем с новейшим и качественным оборудованием, в числе которых – уникальный аппарат для денситометрии. Наши сотрудники – опытные профессионалы, специалисты своего дела, которые с уважением относятся к каждому клиенту.

Направления работы, специализация врачей:

гастроэнтерология, гинекология, дерматология, кардиология, неврология, оториноларингология, семейная медицина, хирургия, эндокринология

Возможность предварительной онлайн-консультации у профильного специалиста: есть

есть Стоимость консультации: от 200 грн., консультация семейного врача с декларацией – бесплатная

от 200 грн., консультация семейного врача с декларацией – бесплатная Направления диагностики : ультразвуковая диагностика, денситометрия, дуплексное сканирование

: ультразвуковая диагностика, денситометрия, дуплексное сканирование Наличие взрослого, детского отделения : только взрослое

: только взрослое Специальные предложения, скидки: нет

Часы работы: Пн-пт — 10:00-14:00

Контакты:

Сайт: complimed.com.ua

complimed.com.ua Адрес: г. Одесса, ул. Пастера, 56

г. Одесса, ул. Пастера, 56 Телефон: +38 068-382-03-03

+38 068-382-03-03 Социальные сети: Facebook, Instagram

Офтальмологический центр «GlazCo»

Современный офтальмологический центр, который специализируется на лечении больных катарактой и глаукомой. Высококвалифицированный состав клиники проконсультирует пациентов разных возрастных групп (в т.ч. детей) с различными глазными заболеваниями.

Направления работы, специализация врачей:

лечение катаракты и глаукомы, консультация офтальмолога, ретинолога, специалиста по воспалительной патологии глаза

Возможность предварительной онлайн-консультации у профильного специалиста: нет

нет Стоимость консультации: от 500 грн.

от 500 грн. Направления диагностики: к омплексная первичная диагностика, аппаратные исследования

омплексная первичная диагностика, аппаратные исследования Наличие взрослого, детского отделения: взрослые и дети

взрослые и дети Специальные предложения, скидки: бесплатная диагностика и консультация для военных ЗСУ

Часы работы:

пн-пт — с 10:00 до 19:00;

суббота — с 10:00 до 19:00;

воскресенье – выходной.

Контакты:

Сайт: cataract-glaucoma.com.ua

cataract-glaucoma.com.ua Адрес: г. Одесса, ул. Тополиная, 26/1 (справа от арки)

г. Одесса, ул. Тополиная, 26/1 (справа от арки) Телефон: +38 050-100-13-42

+38 050-100-13-42 Социальные сети: Facebook, Instagram