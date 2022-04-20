Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе окажут качественную медицинскую помощь?

Где в Одессе окажут качественную медицинскую помощь?

В этот сложный период многие продолжают нуждаться в медицинской помощи и диагностике, в консультации грамотных специалистов. В то же время, поездка в медицинские клиники может оказаться проблемой. Возникает много вопросов. Как и куда обратиться? Как можно получить консультацию врача дистанционно? Где в дальнейшем пройти необходимую диагностику и лечение?

Мы подготовили небольшой материал-обзор клиник и диагностических центров Одессы, в которые могут обращаться наши жители сейчас.

Медицинские центры Одессы

  1. Esperanto MED
  2. Compass
  3. Complimed
  4. GlazCo

Медицинский центр «Esperanto MED»

Esperanto Med логотипМедицинский центр Esperanto MED – это современная частная клиника, в которую пациенты могут обращаться, чтобы получить консультацию высококвалифицированных врачей, сделать ультразвуковое исследование всех систем и органов организма, электрокардиограмму, видеогастроскопию, видеоколоноскопию, другие необходимые исследования.

Основным направлением стационарного отделения клиники является хирургия одного дня.

Наши гинекологи, хирурги, ЛОР-врачи, маммологи, пластические хирурги, детские хирурги качественно выполнят оперативные вмешательства, применяя современное оборудование. Наши специалисты в своей работе руководствуются самыми современными Европейскими протоколами обследования и лечения. Удобные и уютные условия пребывания, а также доброжелательный и профессиональный медицинский персонал позволят сделать процесс выздоровления быстрым и комфортным.

Esperanto Med — мы лечим человека, а не болезнь.

операция - Esperanto Med

  • Возможность предварительной онлайн-консультации у профильного специалиста: есть
  • Стоимость консультации: от 450 до 700 гривен
  • Наличие взрослого и детского отделения: принимаем взрослых и детей
  • Специальные предложения и скидки: обговариваются индивидуально

Специализация врачей:

Семейный врач. Врач акушер-гинеколог. Врач гинеколог-онколог. Хирург. Хирург-онколог. Сосудистый хирург. Детский хирург. ЛОР (детский, взрослый). Врач УЗИ. Кардиолог. Пластический хирург. Маммолог. Анестезиолог. Врач-эндоскопист.

Часы работы: Работаем каждый день, кроме субботы и воскресенья, с 9.00

Esperanto Med

Контакты:

  • Сайт: esperanto-med.com
  • Адрес: улица Тенистая, 9/12
  • Телефоны: +38 073-70-57-755, +38 048-70-57-755
  • Социальные сети: Instagram, Facebook

Детская поликлиника №6 «Compass»

Детская поликлиника №6 «Compass»Compass – это современное государственное медицинское учреждение (КНП “ДМП 6” ОМР), оснащенное новейшим оборудованием.

Пять фактов о Compass:

  1. поликлиника стала первым учреждением, в котором было заключено 100% деклараций (49 тысяч детей);
  2. первое медицинское учреждение в г.Одесса, в котором был реализован проект «Поліклініка без черг»;
  3. в 2017 году был осуществлен капитальный ремонт Compass: реконструкция, закупка современного оборудования, появление фирменного стиля;
  4. впервые в Украине был открыт учебно-методический Центр Раннего Вмешательства, который сейчас успешно функционирует, оказывая помощь семьям;
  5. активно развивается направление мобильной паллиативной помощи детям.
Детская поликлиника №6 «Compass»
Детская поликлиника №6 «Compass»
Детская поликлиника №6 «Compass»
Детская поликлиника №6 «Compass»
Детская поликлиника №6 «Compass»
Детская поликлиника №6 «Compass»

Направления работы, специализация врачей:

Услуги: педиатрия, семейная медицина, лабораторная диагностика, ультразвуковая диагностика, гастроэнтерология, дерматология, инфектология, кардиология, неврология, ортопедия и травматология, отоларингология, офтальмология, физиотерапия, фтизиатрия, хирургия, эндокринология, ЛФК, массаж, функциональная диагностика, кабинет неотложных состояний.

  • Возможность предварительной онлайн-консультации у профильного специалиста: нет
  • Стоимость консультации: бесплатно
  • Направления диагностики: лабораторная, ультразвуковая
  • Наличие взрослого, детского отделения: только детское отделение
  • Специальные предложения, скидки: нет (госклиника оказывает бесплатные услуги (кроме отдельных платных услуг, которые предусмотрены государством))

Часы работы:

  • пн-пт: 08:00 — 18:00
  • сб: 09:00 — 16:00
  • вс: 09:00 — 14:00

Контакты:

  • Сайт: www.compass-hub.com.ua
  • Адрес: 2 филиала:
    • проспект Академика Глушко, 32а
    • улица Академика Филатова, 7А
  • Телефон: +38 093-509-70-70
  • Социальные сети: Facebook, Telegram, Instagram, Youtube

Комплексная клиника «Complimed»

Комплексная клиника «Complimed»Мы заботимся о своих клиентах и делаем все, чтобы они удовлетворили свои потребности и были здоровыми. Мы используем эффективные методы лечения, работаем с новейшим и качественным оборудованием, в числе которых – уникальный аппарат для денситометрии. Наши сотрудники – опытные профессионалы, специалисты своего дела, которые с уважением относятся к каждому клиенту.

Направления работы, специализация врачей:

гастроэнтерология, гинекология, дерматология, кардиология, неврология, оториноларингология, семейная медицина, хирургия, эндокринология

  • Возможность предварительной онлайн-консультации у профильного специалиста: есть
  • Стоимость консультации: от 200 грн., консультация семейного врача с декларацией – бесплатная
  • Направления диагностики: ультразвуковая диагностика, денситометрия, дуплексное сканирование
  • Наличие взрослого, детского отделения: только взрослое
  • Специальные предложения, скидки: нет

Часы работыПн-пт — 10:00-14:00

Комплексная клиника «Complimed» Комплексная клиника «Complimed»

Контакты:

  • Сайт: complimed.com.ua
  • Адрес: г. Одесса, ул. Пастера, 56
  • Телефон: +38 068-382-03-03
  • Социальные сети: Facebook, Instagram

Офтальмологический центр «GlazCo»

Офтальмологический центр «GlazGo»Современный офтальмологический центр, который специализируется на лечении больных катарактой и глаукомой. Высококвалифицированный состав клиники проконсультирует пациентов разных возрастных групп (в т.ч. детей) с различными глазными заболеваниями.

Направления работы, специализация врачей:

лечение катаракты и глаукомы, консультация офтальмолога, ретинолога, специалиста по воспалительной патологии глаза

  • Возможность предварительной онлайн-консультации у профильного специалиста: нет
  • Стоимость консультации: от 500 грн.
  • Направления диагностики: комплексная первичная диагностика, аппаратные исследования
  • Наличие взрослого, детского отделения: взрослые и дети
  • Специальные предложения, скидки: бесплатная диагностика и консультация для военных ЗСУ

Часы работы:

  • пн-пт  — с 10:00 до 19:00;
  • суббота — с 10:00 до 19:00;
  • воскресенье – выходной.

Офтальмологический центр «GlazGo»

Контакты:

  • Сайт: cataract-glaucoma.com.ua
  • Адрес: г. Одесса, ул. Тополиная, 26/1 (справа от арки)
  • Телефон: +38 050-100-13-42
  • Социальные сети: Facebook, Instagram
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Новости компаний ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить