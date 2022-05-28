Новости Одессы и Одесской области

Последний звонок в одесских школах прозвучал онлайн (видео)

Последний звонок в одесских школах прозвучал онлайн (видео)

В пятницу, 27 мая 2022 года, в школах Одессы прозвучал последний звонок для учителей, выпускников и учащихся.
Из-за войны в этом году многие одесские школьники были вынуждены заканчивать учебный год онлайн и не только в Одессе, но и других городах Украины и мира.

С праздником последнего звонка, прозвучавшего онлайн, одесситов – учащихся, выпускников, их родителей и учителей – поздравил департамент образования и науки Одесского городского совета.

«Искренне поздравляем вас с окончанием этого непростого учебного года. Желаем нам всем скорой Победы! Пусть наши дети возвращаются домой, пусть Одесса снова станет той черноморской жемчужиной, которая гостеприимно встречает летом тысячи гостей… От души желаем выпускникам поступить туда, куда они желают. И сегодня мы выражаем искреннюю благодарность нашим учителям, которые выстояли в это непростое время и дарили детям знания и любовь»,

– сказала глава департамента Елена Буйневич.

Напомним, 25 мая руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко распорядился о полном запрете проведения любых торжеств по поводу завершения учебного года.

Читайте также:

Фото: Одесса сейчас, видео: Думская, 1

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить