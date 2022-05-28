Последний звонок в одесских школах прозвучал онлайн (видео)

С праздником последнего звонка, прозвучавшего онлайн, одесситов – учащихся, выпускников, их родителей и учителей – поздравил департамент образования и науки Одесского городского совета.

«Искренне поздравляем вас с окончанием этого непростого учебного года. Желаем нам всем скорой Победы! Пусть наши дети возвращаются домой, пусть Одесса снова станет той черноморской жемчужиной, которая гостеприимно встречает летом тысячи гостей… От души желаем выпускникам поступить туда, куда они желают. И сегодня мы выражаем искреннюю благодарность нашим учителям, которые выстояли в это непростое время и дарили детям знания и любовь»,