Последний звонок в одесских школах прозвучал онлайн (видео)

В пятницу, 27 мая 2022 года, в школах Одессы прозвучал последний звонок для учителей, выпускников и учащихся.
Из-за войны в этом году многие одесские школьники были вынуждены заканчивать учебный год онлайн и не только в Одессе, но и других городах Украины и мира.
С праздником последнего звонка, прозвучавшего онлайн, одесситов – учащихся, выпускников, их родителей и учителей – поздравил департамент образования и науки Одесского городского совета.
«Искренне поздравляем вас с окончанием этого непростого учебного года. Желаем нам всем скорой Победы! Пусть наши дети возвращаются домой, пусть Одесса снова станет той черноморской жемчужиной, которая гостеприимно встречает летом тысячи гостей… От души желаем выпускникам поступить туда, куда они желают. И сегодня мы выражаем искреннюю благодарность нашим учителям, которые выстояли в это непростое время и дарили детям знания и любовь»,
– сказала глава департамента Елена Буйневич.
Напомним, 25 мая руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко распорядился о полном запрете проведения любых торжеств по поводу завершения учебного года.
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Фото: Одесса сейчас, видео: Думская, 1