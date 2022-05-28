В Одесской области микроавтобус тяжело травмировал 12-летнего ребенка

В Одесской области полицейские расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Измаильском районе, в котором был травмирован 12-летний мальчик.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, подросток возвращался домой после игры с друзьями, ему нужно было перейти на другую сторону улицы, и он резко выбежал на дорогу и ударился о микроавтобус.

Мальчика доставили в больницу с травмой головы, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

По факту ДТП следователи Измаильского районного отдела полиции начали досудебное расследование, в рамках которого назначен ряд экспертиз. Водителя проверили на наличие алкоголя в организме, он был трезв.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Фото иллюстративное и ГУНП в Одесской области