В Одесскую область привезли препарат для лечения щитовидной железы

В город Белгород-Днестровский Одесской области доставили препарат «L-Тироксин» для лечения щитовидной железы. Об этом сообщил у себя в Facebook мэр города Виталий Граждан.

По словам мэра, ранее это лекарство исчезло из аптек города. Поэтому была организована доставка «L-Тироксина» из Молдовы и Румынии, и в настоящее время препарат уже есть в наличии.

Часть «L-Тироксина» зарезервировали для беременных. Кроме того, все, кто остро нуждается в данном препарате, могут получить его бесплатно. Для этого нужно оформить заявку, позвонив на горячую линию управления здравоохранения Белгород-Днестровского горсовета.

Фото с Facebook-страницы Виталия Граждана