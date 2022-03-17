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В Одесскую область привезли препарат для лечения щитовидной железы

В Одесскую область привезли препарат для лечения щитовидной железы

В город Белгород-Днестровский Одесской области доставили препарат «L-Тироксин» для лечения щитовидной железы.
Об этом сообщил у себя в Facebook мэр города Виталий Граждан.

Рецепты

По словам мэра, ранее это лекарство исчезло из аптек города. Поэтому была организована доставка «L-Тироксина» из Молдовы и Румынии, и в настоящее время препарат уже есть в наличии.

Часть «L-Тироксина» зарезервировали для беременных. Кроме того, все, кто остро нуждается в данном препарате, могут получить его бесплатно. Для этого нужно оформить заявку, позвонив на горячую линию управления здравоохранения Белгород-Днестровского горсовета.

Фото с Facebook-страницы Виталия Граждана

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Редакция ПРОФИЛЬ

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