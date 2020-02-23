Как из Одессы ожерелье императрицы Екатерины II вывозили

У этой умопомрачительной истории в этом году юбилей — ей исполняется 40 лет. Небольшой срок в исторических масштабах, тем более, что и речь идет об истории, антиквариате «высшего масштаба», контрабанде и, конечно же, Одессе. Мы в Одесском музее контрабанды. Его создатель и глава Александр Отдельнов подводит меня к стенду, посвященному советскому гражданину Меликсетяну, директору одного из московских антикварных магазинов. Ах, на какое «дело века» замахнулся товарищ Меликсетян сорок лет назад!

«Улов» таможенников в одесском порту

1980 год. СССР готовится к Олимпиаде. Одесский порт. Гражданин Меликсетян — на борту парохода, который собирается следовать в Стамбул. Таможенный досмотр.

Результат досмотра? Кажется, такой «улов», который, казалось бы, был надежно упрятан нашим антикваром, одесские таможенники видели в первый и последний раз в жизни. Картины, фарфор, драгоценности — и все прошлых-позапрошлых и Бог весть знает еще каких веков. То есть, кроме ценности фактической, все это представляло ценность историческую. Александр Отдельнов подчеркивает: Меликсетян пытался вывезти 661 антикварное изделие. Фотографии на стенде — только часть из них, но дух захватывает, глядя на этот «музей».

Самое поразительное – в другом. 660 единиц антиквариата — это уже ах! Но одна «единица», как вскоре установили эксперты, —была из «запредельных»: Меликсетян вывозил ожерелье Екатерины II! Изумрудное! 59 камней. 145 карат. Его стоимость на тот момент оценивалась более чем в 2 миллиона 672 тысячи долларов США. Это не говоря уже об исторической ценности.

Гражданин Меликсетян был человеком неглупым, как его характеризует Александр Отдельнов, изучавший материалы этого дела. И, значит, если он «покусился» на то, чтобы вывезти такую «тьму» ценнейших вещей, среди которых — ожерелье императрицы, то, вероятнее всего, все заранее должно было быть продумано (главное — задумано и организовано).

— Конечно, очень мало похоже на то, что наш герой сам по себе «решился рискнуть». Скорее всего, заранее был организован какой-то канал, но, как это очень часто бывает, «что-то пошло не так», вмешался господин случай. Могло быть даже так, что кто-то из «звена» в этом канале в последний момент испугался, и таможенники досмотрели господина Меликсетяна по всем правилам. И все нашли. Все! — рассказывает Александр.

Что касается «нашего» ожерелья, то жемчужины были обнаружены не в виде целостного ожерелья. Они были спрятаны в горлышках (пробках) закупоренных бутылок с коньяком.

И еще кое-что припрятано

— За попытку вывоза контрабанды Меликсетяну грозил десятилетний срок. Но речь уже шла о другом — о попытке вывоза за границу исторических ценностей в особо крупных размерах. А это уже «вышка». Делом занялись в КГБ. Меликсетян сразу все понял, пошел на сотрудничество со следствием. Одни за другими, он стал «сдавать» целый ряд своих тайников в Москве и ее окрестностях. К сожалению, в материалах дела, которое я изучал, не описан объем тех ценностей, которые он «сдал». Но главное вот что — именно так он «купил» себе жизнь. И в результате получил минимально возможный срок — десять лет, — рассказывает Александр.

О том, что попытка вывоза такого «скарба» за границу была заранее организована, косвенно свидетельствует и другой факт. Меликсетян собирался следовать из Одессы в Стамбул (а уже далее — в США) не один. С ним был его товарищ. Когда ценности были обнаружены таможенниками и началось следствие, Меликсетян всю вину взял на себя. Товарищ, мол, был «не у дел», ни о чем не ведал. И вскоре этот товарищ, которого благополучно отпустили, добрался-таки до Америки. И на третий день пребывания там был убит…

О судьбе антиквара и исторического ожерелья

Слушаю Александра Отдельнова дальше и понимаю — а для нашего героя вся эта история-то в результате получилась очень даже позитивной! Вот как все сложилось дальше. Меликсетян честно отсидел «от звонка до звонка».

— Он освободился в 1990 году, и сразу же успешно эмигрировал в Израиль, при этом заявил о себе, как о политическом беженце. И знаете, как-то складывается у меня впечатление, что не все свои тайники сдал он тогда в 1980-м… Ну, а в Израиле он изменил фамилию и имя, — рассказывает о дальнейшей судьбе Меликсетяна мой собеседник.

— А как сложилась судьба исторического ожерелья и остальной «коллекции»?

— То, что не представляло высокой художественной ценности, было реализовано. Ну, а все остальное, в том числе и ожерелье, было передано в Гохран…

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