Ключевые моменты:
- Российская разведка через Telegram-каналы вербовала одесских подростков для поджогов военной техники и объектов инфраструктуры.
- Организатором схемы следствие называет 39-летнего сотрудника ГРУ, дистанционно руководившего группой.
- В вербовку попали четверо несовершеннолетних в возрасте 13–18 лет, которых сначала привлекали к мелким провокациям.
- За выполненные действия исполнители получали оплату в криптовалюте – зафиксировано не менее 18 переводов.
13-летних детей использовали для диверсий в Одессе
Российская военная разведка пыталась использовать одесских подростков для создания фейковой картинки «массового сопротивления» в городе.
По данным следствия, организатором схемы был 39-летний сотрудник ГРУ Артем Шмуль, управлявший процессом дистанционно. Куратор действовал через тематические Telegram-каналы с объявлениями о работе. На его предложения откликнулись четверо местных подростков от 13 до 18 лет. Перед тем, как поручать более серьезные действия, он проверял их готовность: сначала заставлял рисовать запрещенные символы и распространять провокационные листовки. Когда убедился, что они соглашаются на выполнение задач за деньги, он перешел к более опасным инструкциям.
В апреле 2024 года, по данным следствия, двое из завербованных — 13-летний и 16-летний подростки — подожгли грузовик Национальной гвардии. Впоследствии они также уничтожили релейный шкаф на железной дороге. Правоохранители установили не менее 18 криптовалютных переводов, которые российский куратор посылал исполнителям в качестве оплаты.
В мае СБУ задержала группу при попытке поджечь еще два военных автомобиля. В ходе обысков у них изъяли телефоны с перепиской с куратором и материалы антиукраинского характера.
В целом ключевой целью было не только нанесение ущерба, но и создание видеоконтента. Подростки должны были снимать свои действия на телефоны, после чего эти материалы российская пропаганда использовала для изготовления фейковых сюжетов о якобы проукраинском подполье в Одессе.
Действия Артема Шмуля квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: организация террористического акта по предварительному сговору и финансирование терроризма. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Что касается несовершеннолетних исполнителей, им инкриминируют диверсии и покушение на теракт. Следственные действия по установлению и привлечению к ответственности организатора продолжаются.
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