Ключевые моменты:

Российская разведка через Telegram-каналы вербовала одесских подростков для поджогов военной техники и объектов инфраструктуры.

Организатором схемы следствие называет 39-летнего сотрудника ГРУ, дистанционно руководившего группой.

В вербовку попали четверо несовершеннолетних в возрасте 13–18 лет, которых сначала привлекали к мелким провокациям.

За выполненные действия исполнители получали оплату в криптовалюте – зафиксировано не менее 18 переводов.

13-летних детей использовали для диверсий в Одессе

Российская военная разведка пыталась использовать одесских подростков для создания фейковой картинки «массового сопротивления» в городе.

По данным следствия, организатором схемы был 39-летний сотрудник ГРУ Артем Шмуль, управлявший процессом дистанционно. Куратор действовал через тематические Telegram-каналы с объявлениями о работе. На его предложения откликнулись четверо местных подростков от 13 до 18 лет. Перед тем, как поручать более серьезные действия, он проверял их готовность: сначала заставлял рисовать запрещенные символы и распространять провокационные листовки. Когда убедился, что они соглашаются на выполнение задач за деньги, он перешел к более опасным инструкциям.

В апреле 2024 года, по данным следствия, двое из завербованных — 13-летний и 16-летний подростки — подожгли грузовик Национальной гвардии. Впоследствии они также уничтожили релейный шкаф на железной дороге. Правоохранители установили не менее 18 криптовалютных переводов, которые российский куратор посылал исполнителям в качестве оплаты.

В мае СБУ задержала группу при попытке поджечь еще два военных автомобиля. В ходе обысков у них изъяли телефоны с перепиской с куратором и материалы антиукраинского характера.

В целом ключевой целью было не только нанесение ущерба, но и создание видеоконтента. Подростки должны были снимать свои действия на телефоны, после чего эти материалы российская пропаганда использовала для изготовления фейковых сюжетов о якобы проукраинском подполье в Одессе.

Действия Артема Шмуля квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: организация террористического акта по предварительному сговору и финансирование терроризма. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что касается несовершеннолетних исполнителей, им инкриминируют диверсии и покушение на теракт. Следственные действия по установлению и привлечению к ответственности организатора продолжаются.

Читайте также: В Одесском СИЗО отстранили руководство из-за видео с издевательствами над заключенным