В Одессе женщина хотела повесить российский флаг на месте памятника Екатерине ІІ

Первыми об инциденте сообщили одесские анонимные телеграм каналы. Там опубликовали видео, на котором видно, как женщина пробует закрепить флаг рф на постаменте, расположенном в центре Европейской площади. Но довести дело до конца ей не дали прогуливающиеся одесситы.

Сначала они пытались убедить женщину не делать глупостей, рассказывали, что россия ведет войну против Украины, и не далее как в этот день обстреливала Одессу баллистическим ракетами, в результате чего погиб мирный житель.

Но женщина от своего намерения не отказалась, после чего люди просто отобрали у нее вражеский символ.

Факт инцидента подтвердил одесский общественный деятель Демьян Ганул и добавил, что женщина оказалась разыскиваемой сепаратисткой. Ее задержала полиция и передала СБУ.

Позже в Одесской областной полиции сообщили, что там устанавливают обстоятельства случившегося. Они подтвердили подлинность видео, на котором женщина поднялась на постамент посреди площади с целью повесить флаг страны-агрессора, но ей помешали горожане.

Полицейские пишут, что личность гражданки установлена, с ней на месте происшествия работали полицейские. Были изъяты вещественные доказательства.

Женщину доставили ​​в территориальное подразделение полиции чтобы дать ​правовую оценку ее действиям.

Отметим, что дата случившегося совпала с днем рождения российского диктатора владимира путина. Возможно, так поклонница организатора убийств украинцев хотела его поздравить.

А что думают о путине большинство украинцев и чего ему желают, мы рассказывали днем ранее.

Случившееся — первый инцидент на этом месте. Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, как женщина справила нужду на Европейской площади и осквернила флаг Украины.