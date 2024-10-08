Новости Одессы и Одесской области

В Одессе женщина хотела повесить российский флаг на месте памятника Екатерине ІІ

В Одессе женщина хотела повесить российский флаг на месте памятника Екатерине ІІ

Вечером, 7 октября 2024 года, на постамент, где раньше был установлен памятник российской императрице Екатерине ІІ, забралась женщина и стала прикреплять к нему российский триколор. Но вмешались прохожие и флаг отобрали.

Первыми об инциденте сообщили одесские анонимные телеграм каналы. Там опубликовали видео, на котором видно, как женщина пробует закрепить флаг рф на постаменте, расположенном в центре Европейской площади. Но довести дело до конца ей не дали прогуливающиеся одесситы. 

российский флаг

Сначала они пытались убедить женщину не делать глупостей, рассказывали, что россия ведет войну против Украины, и не далее как в этот день обстреливала Одессу баллистическим ракетами, в результате чего погиб мирный житель.

Но женщина от своего намерения не отказалась, после чего люди просто отобрали у нее вражеский символ.

Факт инцидента подтвердил одесский общественный деятель Демьян Ганул и добавил, что женщина оказалась разыскиваемой сепаратисткой. Ее задержала полиция и передала СБУ.

российский флаг

Позже в Одесской областной полиции сообщили, что там устанавливают обстоятельства случившегося. Они подтвердили подлинность видео, на котором женщина поднялась на постамент посреди площади с целью повесить флаг страны-агрессора, но ей помешали горожане.

Полицейские пишут, что личность гражданки установлена, с ней на месте происшествия работали полицейские. Были изъяты вещественные доказательства.

Женщину доставили ​​в территориальное подразделение полиции чтобы дать ​правовую оценку ее действиям.

 

Отметим, что дата случившегося совпала с днем рождения российского диктатора владимира путина. Возможно, так поклонница организатора убийств украинцев хотела его поздравить.

А что думают о путине большинство украинцев и чего ему желают, мы рассказывали днем ранее. 

Случившееся — первый инцидент на этом месте. Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, как женщина справила нужду на Европейской площади и осквернила флаг Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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