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В Одессе больше нет памятников Екатерине II и Суворову – оба демонтировали (фото, видео)

В ночь на четверг, 29 декабря 2022 года, в Одессе демонтировали памятники русской императрице Екатерине II и полководцу Александр Суворову.

Как сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно», памятник Суворову демонтирован согласно решению сессии городского совета. Монумент передали на временное хранение в Одесский художественный музей.

памятник Суворову, демонтаж

А «Суспiльне Одеса» информирует, что демонтаж памятника, известного как памятник «Основателям Одессы», начался около 23:00 вечера среды 28 декабря и продолжался почти три часа. Сначала сняли скульптуры фаворитов и с помощью крана переместили в грузовик. Потом то же самое сделали со скульптурой Екатерины II.

Демонтаж памятника екатерине Второй в Одессе2
Демонтаж памятника екатерине Второй в Одессе
Демонтаж памятника екатерине Второй в Одессе3
Демонтаж памятника екатерине Второй в Одессе4
Демонтаж памятника екатерине Второй в Одессе5
Демонтаж памятника екатерине Второй в Одессе6

Напомним, решение о демонтаже обоих памятников депутаты Одесского горсовета приняли на сессии 30 ноября 2022 года.

Как сообщалось, памятник Екатерине II решили убрать из центра Одессы, с Екатерининской площади, так как посчитали его маркером «русского мира», который российские оккупанты используют как повод для захвата нашего города. К тому же, роль Екатерины II в истории Украины сложно назвать позитивной: она уничтожила Запорожскую сечь, закрепостила украинских крестьян, поддерживала гонения на украинский язык.

Что касается компаньона императрицы Суворова, то в 1790 году под его командованием была взята турецкая крепость Измаил, а после войны в 1792 году он возглавил российские войска в Северном Причерноморье, руководил расширением крепости в Хаджибее (Одессе). В 1794 году был отправлен в Польшу, чтобы подавить восстание Костюшко. Там российские войска под руководством Суворова «прославились» на всю Европу своей жестокостью: штурмуя города, россияне убивали всех подряд: детей, женщин, мужчин и стариков.

Статья по теме: День в истории: как войска Суворова штурмовали Измаил?

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