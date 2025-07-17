Прогноз погоды в Одессе на 18 июля

Облачно с прояснениями. Дождь, гроза.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, во время грозы шквал 15-20 м/с.

Температура ночью 20-22°C, днем 26-28°C.

Температура морской воды 21-22°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 18 июля

Облачно с прояснениями. Дождь, ночью местами значительный. Гроза, местами град.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами во время грозы шквал 15-20 м/с.

Температура ночью 17-22°C, днем 25-30°C.

На автодорогах области ночью и утром местами видимость во время дождя 1-2 км.

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