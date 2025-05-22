В настоящее время обсуждается выделение 70 гектаров земли в пределах Бородинской громады для исследовательских целей, где будут работать специалисты «Аскании-Новой». А обслуживающий персонал планируют набирать из местных жителей, что создаст дополнительные рабочие места. Об этом сообщает издание «Бессарабия INFORM».

Как сообщил председатель громады Иван Кюссе, уже прошли предварительные встречи с директором заповедника Виктором Шаповалом.

“Договорились, что найдем соответствующий участок, где сможем создать подразделение, чтобы сохранить уникальные виды животных и обеспечить работой ученых”, — отметил Иван Кюссе.

Уже 10 июня на сессии Буджакского поселкового совета планируют принять Меморандум о сотрудничестве между Бородинской громадой, биосферным заповедником «Аскания-Нова» и ОО «Rewilding Ukraine».

В тот же день рассмотрят вопрос о выделении 70 гектаров земли для релокации.

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Справка ОЖ

Биосферный заповедник «Аскания-Нова» имени Фридриха Фальц-Фейна – старейший заповедник Украины, находящийся на Херсонщине (территория временно оккупирована с 24 февраля 2022 года). Здесь расположена самая большая в Европе дикая степь.

В местном зоопарке обитают животные из саванн, пустынь, степей, горных районов. А также редкие птицы степной зоны: фазан Свайно, степной и серый журавли, степной орел, черный гриф. Большинство этих видов занесено в Красную книгу Украины — официальный перечень редких, уязвимых и исчезающих видов флоры и фауны.

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