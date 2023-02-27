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Корм или натуральная еда: как и чем нужно кормить домашних животных

Корм или натуральная еда: как и чем нужно кормить домашних животных

Корм или натуральное питание для домашних животных: что дешевле и полезнее? Разбираемся в материале

При небольших доходах кормление домашних питомцев становится настоящей проблемой: на дорогие корма не хватает денег, а кормление одними кашами чревато заболеваниями, на лечение которых также нужны средства. Как же кормить домашних любимцев, чтобы и они не страдали, и хозяйский кошелек истощался не так быстро? 

Фастфуд для животных

Что касается общих рекомендаций для кошек и собак, скажем сразу: если вы хотите сохранить здоровье своему питомцу, от бюджетных, то есть дешевых, кормов нужно бесповоротно оказаться. Эти корма могут вызвать у животных проблемы со здоровьем из-за низкого содержание белка, большого количества сои и искусственных красителей. Иногда они могут даже состоять из одних отрубей или отходов — перемолотых рогов, копыт, кожи, птичьих клювов. Их можно сравнить с фастфудом для людей, то есть они полезны для животного так же, как и быстрорастворимые супы для человека. Съесть один раз можно, но питаться все время — ни в коем случае. 

И если вы не можете покупать животному корма премиум-класса, то лучше кормить его натуральной едой. Кстати, сейчас многие ветеринары придерживаются мнения, что натуральная еда не только дешевле, но и полезнее. Правда, есть одно неудобство: готовую еду для животного нельзя хранить более двух дней, да и давать ее нужно в чуть теплом виде. Зато проблем со здоровьем своего любимца вам удастся избежать.

Кормить животных можно не только мясом, но и любым ливером, куда входят легкие, желудок, щеки, почки, сердце. Осторожными нужно быть только с печенью — слишком часто ее давать нельзя. Кроме того, животным категорически противопоказаны мясные бульоны. Лучше варить каши, куда добавлять вареный нарезанный ливер. Такое питание будет и бюджетным, и невредным для вашего питомца. 

Правила кормления домашних животных

натуральное меню для домашних животных

Никогда не давайте еду, которую готовите себе, если там есть специи и приправы.

Не перекармливайте животное. Если оно не выглядит «узником концлагеря» и при этом ведет себя жизнерадостно, значит, с ним все в порядке. Толстый питомец — не значит здоровый питомец.

В свободном доступе у него всегда должна быть чистая питьевая вода.

Если возникает необходимость, животное можно подкармливать сухим кормом, но при этом натуральную еду и сухой корм ни в коем случае нельзя давать одновременно. Ведь на переваривание корма требуется до пяти часов, а для переваривания обычных продуктов – не более двух с половиной.

При приготовлении еды для животного учитывайте его возраст — стареющим животным  нужно больше клетчатки. 

Не давайте животным сырое мясо или рыбу — в них могут быть глисты или другие опасные паразиты. Мясо нужно положить в морозилку не менее, чем на трое суток, а рыбу сварить. 

Какая еда полезна и вредна для собак

Полезно для собак мясо, птица, субпродукты, яйца, каши (рис, гречка, овсянка, ячневая), свежие овощи, зелень, нежирные кисломолочные продукты, отруби, сырые кости (но ни в коем случае не трубчатые — птичьи), морская рыба (один раз в неделю).

Вредная еда для собак — это хлебобулочные изделия, выпечка, макароны, жирное мясо, соленья, грибы, кукурузная и манная каши, соевые продукты, специи.

Какая еда полезна и вредна для кошек

Для кошем полезно любое мясо, кроме свинины и баранины, морская рыба, свежие огурцы, кабачки, морковь, свекла, белокочанная капуста, нежирные кисломолочные продукты, пророщенные овес, пшеница или кукуруза, каша из ячневой крупы, вареные яйца (один раз в неделю).

Вредно для кошек — свинина, баранина и любые кости, сырая рыба, картофель, лук, помидоры, грибы, молоко и молочные продукты, хлеб, макароны, сладости, соль, соленья, собачьи корма. 

Почему опасно кормить животных молоком и рыбой

Молоко и молочные продукты у большинства животных провоцируют диарею, так как с возрастом они, как и люди, теряют способность переваривать молоко. Что касается рыбы, то некоторые ветеринары считают, что она провоцирует развитие мочекаменной болезни, однако системные исследования по этому факту не проводились. Реальная угроза — это  кишечные паразиты, которых не всегда уничтожает ошпаривание и заморозка рыбы. Поэтому рыбу нужно только варить.

Признаки того, что ваш питомец правильно питается

Объективными признаками того, что вы правильно кормите вашего питомца являются следующее. Если у вашего питомца:

  • блестящая шерсть, 
  • отсутствие зуда и неприятного запаха, 
  • нет выделений из глаз, 
  • отсутствует как истощение, так и ожирение, 
  • нормальная дефекация, в количестве меньшем, чем поступающая пища, 
  • а также нормальная физическая активность.

Половину рациона собак и кошек должна составлять белковая пища (мясо или ливер), около 30% — каши, около 20% – кисломолочная продукция и не более 10% – овощи и фрукты. 

Еще раз хотим напомнить тем, кто подкармливает бездомных животных: не кормите их сухим дешевым кормом или, в крайнем случае, заботьтесь о том, чтобы рядом стояла мисочка со свежей водой. Питание сухим кормом при отсутствии воды вызывает заболевания почек и обрекает животное на мучительную смерть.

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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