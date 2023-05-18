Искусство во время войны: как сейчас живет Одесский художественный музей? (видео)

Война с россией не смогла задушить украинскую культуру, а даже наоборот, стала толчком для ее бурного развития. Национальное искусство наполнилось новыми смыслами, а травматичный опыт трансформировался в яркие и глубокие работы художников. Все это больше года фиксировали украинские музеи, чья работа также серьезно изменилась после 24 февраля. В Международный день музеев, 18 мая, мы поговорили с Одесским художественным музеем (ОХМ) о том, что происходит с современным искусством в Украине и как от войны спасают произведения минувших веков.

Музей должен был успокоить

За четыре дня до вторжения россии ОХМ провел масштабное мероприятие, предложив посетителям бесплатно прийти в музей. «Научные исследования утверждают – посещение музея успокаивает и помогает справиться со стрессом» – так звучал анонс воскресной программы, которая должна была отвлечь одесситов от тревожных новостей. Но как бы искусство ни успокаивало, 24 февраля началась война, а музей, как и вся Украина, оказался в опасности.

Рано утром того же дня сотрудники ОХМ приняли решение законсервировать свою основную коллекцию – ценные картины начали упаковывать в специальные деревянные футляры и перемещать в безопасное место.

«После 24 февраля мы совсем иначе посмотрели на нашу культуру, и теперь понимаем, чего мы можем лишиться. Мы увидели, сколько музеев разрушили или грабили россияне, поэтому для нас очень важно сохранить наше культурное наследие. 20 февраля был последний день, когда посетители видели коллекцию нашего музея. Даже когда полотна привезут обратно, мы не сможем вернуться к старому формату экспозиции. Мы будем ее переосмысливать», – отмечает заведующий экскурсионным отделом ОХМ Владимир Дамаскин.

Большой переезд картин

Довоенная коллекция музея сейчас надежно спрятана, а место ее нахождения не разглашают. В некоторых залах на посетителей сиротливо смотрят пустые стены, а на своем привычном месте можно увидеть лишь самые большие полотна, которые крайне сложно транспортировать. И все же, несмотря на «большой переезд» картин, музей не выглядит печальным. Жизнь в нем продолжается – на месте старых полотен появляются новые объекты искусства, а большинство новых выставок так или иначе теперь связаны с войной и агрессией соседей.

«Обломки старой коллекции»

После 24 февраля музей несколько месяцев работал в закрытом режиме, но уже в мае снова открылся для посетителей. Часть полотен, оставшихся в музее, объединили в новую экспозицию, под названием «Обломки старой коллекции».

«В таком формате мы хотели поговорить о том, как политика влияет на искусство. Мы начали смотреть на наши полотна не как на изолированные художественные объекты, а как на часть политического и исторического нарратива. В том числе мы пытались понять, почему мы свидетели именно такой истории?» – вспоминает Владимир Дамаскин.

Под ракетным ударом

Уже в июле Одесский художественный музей планировал открыть новую выставку «До войны», состоящую из почти 600 новых полотен, которые поступили в музей в 2021 году. Но прямо перед открытием, 23 июля, россия в очередной раз обстреляла Одессу. Под ударом оказался порт, а вместе с ним пострадал и Худмузей. Взрывной волной на фасадной части здания выбило стекла и рамы, но, к счастью, ни картины, ни люди не пострадали. Но даже несмотря на обстрел, по словам Владимира Дамаскина, посетители все равно в этот день хотели попасть в музей.

«Часть окон мы успели закрыть еще до июльского обстрела. Поэтому нам удалось сохранить экспонаты, которые находились в залах. После атаки мы заменили разбитые окна, закрыли их щитами. В некоторых местах вместо стекла поставили пластик, так как он безопаснее», – говорит заведующий экскурсионным отделом.

Сейчас окна ОХМ заклеены черным скотчем, и это сочетание старинной архитектуры и следов войны тоже по-своему можно считать отдельной экспозицией.

Грот, катакомбы и бомбоубежище музея

После начала войны музею пришлось ввести новые меры безопасности: сократить максимальное число посетителей и оборудовать бомбоубежище. Во дворце Потоцких, где и находится ОХМ, есть свое, природное, укрытие – подземный грот, туннели которого выходят прямо в катакомбы. Однако эта часть музея является экспозицией и даже во время воздушных тревог посетителям там прятаться не предлагают. Настоящее бомбоубежище находится в другом подземном помещении, ранее служившим хранилищем для картин. Здесь заметно теплее, есть сидячие места, медикаменты и даже радиоприемник.

«Артефакты нуля» и война, застывшая в смоле

В январе 2023 года в ОХМ открылся новый выставочный цикл – «Языки войны», – в рамках которого современные украинские художники по-своему переплавляют травматичный опыт в искусство.

Проект Евгения Баля «Артефакты нуля» показывает, как фрагменты боеприпасов, найденные на поле боя, превращаются в культурные объекты. Под рукой художника искореженный металл, убивающий украинцев, перестает быть страшным и приобретает новые смыслы.

В то же время проект «Артефакты войны» собрал безобидные, на первый взгляд, бытовые вещи: маникюрные ножницы, ключик или рушник, – каждая из которых несет свою болезненную историю, связанную с войной. Например, здесь есть часть железного православного креста, которая символически упала прямо перед войной. Каждый предмет залит эпоксидной смолой, как бы символизируя, что эти военные истории должны остаться в вечности.

Все буде Україна

В этом году Художественный музей планирует запустить лекционный курс об украинском искусстве. По словам Владимир Дамаскина, интерес к национальному творчеству у одесситов сейчас очень велик, хотя повышаться он начал еще до войны.

Военная агрессия россии не только не убила украинское искусство, а наоборот, дала мощный стимул для его развития. На этот год в ОХМ запланировано более 20-ти новых выставок, хотя до войны таких проектов было около 12-ти. Художники продолжают говорить о войне, а музей – сохранять эту полифонию голосов.

«После Второй мировой в коллекции ОХМ было не так много предметов, посвященных войне: кто-то из художников не хотел о ней говорить, кто-то не мог. А мы бы хотели сохранить этот важный для украинской истории пласт культуры, чтобы воспоминания о новой войне не исчезли. Нам бы хотелось показать, что музей живет и через культуру мы продолжаем говорить, что «Все буде Україна», – заключает Владимир Дамаскин.