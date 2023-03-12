В Одесском художественном музее новый директор

Информация об этом появилась на официальной странице музея в Facebook.

“Всей музейной командой поздравляем Екатерину Кулай @_kukate_ с назначением на должность исполняющей обязанности директора Одесского национального художественного музея”, — сказано в сообщении коллектива музея.

В посте говорится, что Екатерина Кулай начала работать в музее с 2016 года.

Также Екатерина Кулай продолжит руководить Благотворительным фондом «ДРУЗЬЯ МУЗЕЯ», который все годы существовал для поддержки Одесского художественного.

“Вся команда музея знает Екатерину Кулай как невероятно талантливую менеджер, что все эти годы была частью опоры Одесского художественного. Будем и дальше продолжать путь, который проложил для музея Александр Ройтбруд”, — сказано в сообщении.

Александра Ковальчук, до этого исполнявшая обязанности директора музея после смерти Александра Ройтбурда, остается в должности заместительницы директора по развитию, продолжит привлекать средства, строить международные отношения и руководить коммуникацией.

«Когда мы только начали работу проекта Museum for Change, за два года до назначения Александра Ройтбурда. Сложно представить, что прошло так много лет и событий в нашей жизни. Когда сказала Ройтбурду, что собираюсь в декрет, его первым вопросом было «Но Катя же остается на месте? Она никуда не денется?». Саша доверял Катерине так же как и я. Для меня Катя всегда была правой рукой», — так прокомментировала назначение Екатерины кулай ее предшественница Александра Ковальчук.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как Одесский художественный музей выживает во время войны.

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